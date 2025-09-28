Ханг, флейта, саундхилинг и какао. Raw music от тропических гостей из островов. Они единожды выступят на сцене Ахимса и снова улетят. Тебя ждёт мероприятие с чутким и деликатным погружением в атмосферу лёгкости и роскоши. Какао включён в стоимость билета.