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Ханг, флейта, саундхилинг и какао. Raw music от тропических гостей из островов. Они единожды выступят на сцене Ахимса и снова улетят. Тебя ждёт мероприятие с чутким и деликатным погружением в атмосферу лёгкости и роскоши. Какао включён в стоимость билета.
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