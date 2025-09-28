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Концерт-медитация с завязанными глазами под пение птиц

Фрея, Малая Никитская улица, 27с1

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 2500₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное
Еда

Про событие

Ханг, флейта, саундхилинг и какао. Raw music от тропических гостей из островов. Они единожды выступят на сцене Ахимса и снова улетят. Тебя ждёт мероприятие с чутким и деликатным погружением в атмосферу лёгкости и роскоши. Какао включён в стоимость билета.

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