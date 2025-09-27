Инди-проект с элементами этники и фолка. В песнях артиста часто узнаешь себя: где-то шёпотом, где-то криком проживаешь то или иное состояние вместе с ним. В этот вечер прозвучат новые и уже полюбившиеся авторские песни о любви и человечности, о страхе и поиске, о сердце и вере. Непривычное инструментальное прочтение и объемный фолк-вокал наполнят стены дома силы и отключат от реальности.