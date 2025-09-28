Органная музыка откроется с новой, неожиданной стороны, исполнив классические рок-хиты в необычной аранжировке. Искушённые меломаны и новые поклонники смогут по-новому узнать популярные мировые рок-хиты. Электронный орган: Viscount В программе: Bon Jovi — It’s My Life; Led Zeppelin — Stairway to Heaven; Red Hot Chili Peppers — Californication; Kiss — I Was Made For Lovin’ You; Deep Purple — Smoke On The Water; Europe — The Final Countdown; Scorpions — Wind Of Change; The Beatles — She Loves You; Linkin Park — Numb; Nirvana — Smells Like Teen Spirit; The Beatles — Come Together. Исполнители: Егор Нечаев (орган) Александр Махначев (электрогитара) Олеся Есина (электроскрипка)