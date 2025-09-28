Квартирник
Большой Николопесковский переулок, 13
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Отзвенели летние мотивы. Пришли осенние сонаты. Выбирайте кто ты, раздающий или вкушающий. Если хочешь выступить, записывайся: https://t.me/xtrogvar/ (мест мало), приоритет на авторскую песню, а если хочешь насладиться исполнением, просто приходи. Поддержать РанДом донатом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)
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