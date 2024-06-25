Лучшее за неделю: пивной фест, мракобесная лекция и медицинский стендап

Казань
Красивому городу — качественные события. Отправляйся знакомиться с банным миром на фест «Soloma», тебе обещают коллективные прогревы с элементами шоу. А дальше по летнему плану «всё на свете успеть»: брызги чёрного уфимского металла, драматерапия с загадочным Антоном (кто же это?) и спектакль в идущем трамвае.
На вечеринке в Bazzar с диджей-сетом выступит Паша Техник. На саппорте у хедлайн...
1300₽
Импровизационное шоу от казанского комика, ведущего, актёра театра Антона Петухова в баре "Толстый кот". Ты не просто зритель, ты — часть шоу! Твои идеи, реплики и даже каверзные вопросы станут отпр...
SOLOMA FESTA — первый банный фестиваль в Казани от SOLOMA и УТРАУ, объединяющий ...
3000₽
В Казань приезжает российский фестиваль электронной музыки TRIP, чтобы сделать официальное pre-party. Trip on tour всегда приносит в город праздник. Летняя атмосфера, самые красивые люди Казани и му...
На пешеходной экскурсии предлагают познакомиться с архитектурой Казани советского периода на примере таких локаций, как: - Дом печати, конструктивистский центр по производству полиграфической продукци...
Раскалённый котёл именуемый Казанью уронит на сухую пыльную землю лютейшим урага...
от 300₽
Предпоказ спектакля. Ты первым увидишь тестовую версию! Жизнь полна удивительны...
от 1500₽
Программа первого дня: • заезд-расселение в доме/женский круг — знакомство, пос...
20000₽
За 5 лет Werk стал местом, где формируется локальная сцена, где происходит диалог между артистами и аудиторией и открываются новые имена. Тут появились знаковые вечеринки, собрались известные промо-ко...
Егор и Алина — влюблены и очень несчастны. Их родители страшно поссорились и теперь ненавидят друг друга. Поэтому видеться они могут только в трамвае, который едет по кольцевому маршруту. Аркадий Ива...
Полубиографичный спектакль, в котором соединяются истории трех женщин начала два...
от 600₽
Москва
Тусовочная столица слушает откровения от настоящих врачей на медицинском стендапе, охотится за ведьмами (ах, если бы) — охотится за кометами и астероидами. Не забывает медитировать с вином, жить «наотмашь», открывая бутылки саблей. Ну и без бомжей-барабанщиков и эльфов, захватывающих танцпол, — Москва просто не может!
Врачи, пациенты и руководители клиник выйдут на сцену, чтобы признаться в своих ...
5000₽
Самая дикая танцевальная вечеринка этого лета. Легендарный питерский барабанщик...
от 400₽
Сабраж - это метод открывания бутылки саблей, «наотмашь». Изначально сабраж — это способ открыть бутылку игристого вина саблей. Представляешь как? Этак лихо сбив горло бутылки. Произошло от французск...
5 июля - день противостояния астероида Церера, а значит самое время поймать её в...
от 3500₽
Этот год богат на кометы и P/Olbers (13P) - вторая по яркости комета в этом году...
17800₽
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2500₽
Архстояние случается всего раз у году и проходит как один миг. Но именно эти 3 дня и 2 ночи начинаешь ждать уже по пути домой из арт-парка. Место проведения Архстояния не уступает в уникальности самом...
На новом мероприятии URBAN DREAMS 2024 корни древних лесов пробьют асфальт и соз...
от 3000₽
Музыкальный эксперимент в стиле «А la russe», вдохновлённый визуальными образами...
от 8500₽
Женщины живут дольше мужчин. Это исторически сложившаяся мировая тенденция. Даже...
от 1000₽
Санкт-Петербург
А в городе мостов и каналов уже можно и на ведьм поохотиться. А ещё послушать про демонов средневековья и посидеть напротив могущественного мафиози Мичелли Кальто, на спектакле-игре. Что ещё? Музыкальный фест с элементами рпг-стратегии в реальной жизни — и всё это в атмосфере ретрита. Как тебе такая годная Дичь?:)
Рейв — это приключение. Реальность — это ЯВЬ. ЯВЬ соединит музыкальный фестивал...
от 3000₽
Девиз фестиваля – дорога измеряется не в километрах, а в друзьях. Hello Camper рад открытым и позитивным людям, у которых горят глаза, кто не мыслит своей жизни без путешествий и тем, кто только в нач...
Stand Up в лучших питерских традициях с элементами речной экскурсии. Великолепие...
2000₽
Лекция посвящена изображениям демонических существ и их спутников. Рассмотришь...
от 900₽
Преследование неугодных властям людей, обвиняемых в колдовстве и связях с "нечистой силой" известно с далёкой древности, но наибольших масштабов оно достигло начиная с середины XV века. Главными локац...
Легендарная игра «Мафия» обретает прямо на глазах новую форму. Теперь, ты можешь...
от 1500₽
Вечерняя прогулка по акватории Невы с выходом в залив на закат под зажигательную...
2200₽
Кто мы? Как формируем себя? В рамках выставки художники поразмышляли на тему внутренней трансформации через призму взаимосвязи материи и цифровых технологий. Что такое эго? Из чего оно состоит, как об...
Может уже пора стать тем, кем так давно хотел? Тебя приглашают в загородный вые...
2000₽
Человек с древности жил у морей и рек, но как давно люди начали получать удоволь...
3500₽
Этим летом арт-группа «Зерно» представит совершенную новую программу, которая оч...
от 1200₽
Екатеринбург
На Урале грандиозная Ural Music Night, чем так только нет!
А ещё танцы на воде, лекция про лженауку — прекращаем жить жизнь по гороскопу и шоу, где комики отвечают на неудобные вопросы всяким душнилам:)
Комедийное хейт-шоу, где группа комиков находятся в постоянной борьбе друг с дру...
500₽
В начале XXI века 30% взрослых американцев верили, что НЛО — это космические корабли иных цивилизаций, 60% верили в экстрасенсорику, 40% считали астрологию наукой. Население США ежегодно тратило 34 ми...
На акватории городского пруда состоится традиционное данс-представление. На понт...
Бесплатно
Заваривание чая в разных традициях, в зависимости от периода становления чайной культуры. Узнаешь про чайные традиции разных стран, а также здесь угощают гостей разными видами чая и чайных напитков, к...
Живой Метал – это путешествие по планам смертных, в которых жизнь и вдохновение ...
Бесплатно
Формат фьюжн на одной сцене: чем больше разных жанров, тем ярче вечер. В рамках «Ночи музыки» на сцене фудмаркета ESTORY европейский поп встретится с домашним роком, плавно перетекая от бокала с кокте...
Средневековый балаган с ярмаркой, шутами, менестрелями и трактирами, мастер-классами и танцами и, конечно же, мощнейшей программой от прекрасных коллективов со всей страны. Площадка «Фолк-карнавал» м...
Интеллектуально-юмористическое шоу, в котором комики отвечают на нелепые, необыч...
350₽
Новости комьюнити
У нас есть закрытое телеграм-комьюнити для пользователей приложения. Наши «кавровчане» ходят по самым разным событиям и проверяют качество контента. На прошлой неделе они побывали на выставке «Любовь От и До» и на экскурсии на фабрике мороженого, где было сладкого от пуза!
Куда собираемся с комьюнити?
На этой неделе в Москве собираемся переосмыслять ту самую Лолиту с режиссёром и актрисой.
История жизни Долорес Грейс - прототипа известного романа Набокова, рассказанная самой девочкой. «Если бы я могла вернуться назад, могла ли я бы что-нибудь изменить? Или все было ...
от 1500₽
В Питере знакомимся с многоклеточными.
Внимание: перенос мероприятия на 2 июля 2024, 19:30. Какой была первая многоклеточная жизнь? Какие неочевидные этапы привели к ее появлению? И главное, как среди садов эдиакара по...
от 900₽
В Екатеринбурге удивляемся волшебному миру вместе с рыбами-звездоедами и хищными цветами с щупальцами.
Чтобы попасть в сообщество и ходить на необычные мероприятия вместе с нами, убедись, что у тебя есть годовая подписка на «Кавёр» и заполни заявку на вступление.