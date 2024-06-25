Лучшее за неделю: пивной фест, мракобесная лекция и медицинский стендап

Чем теплее на улице, тем веселее и загадочнее на ивентах. Лето жаркое, насыщенное, твоё. Собрали сочно-годный контент в подборке. «Кавёр» не даст тебе всё проспать:)

Что будет в статье:

Казань

Красивому городу — качественные события. Отправляйся знакомиться с банным миром на фест «Soloma», тебе обещают коллективные прогревы с элементами шоу. А дальше по летнему плану «всё на свете успеть»: брызги чёрного уфимского металла, драматерапия с загадочным Антоном (кто же это?) и спектакль в идущем трамвае.

Москва

Тусовочная столица слушает откровения от настоящих врачей на медицинском стендапе, охотится за ведьмами (ах, если бы) — охотится за кометами и астероидами. Не забывает медитировать с вином, жить «наотмашь», открывая бутылки саблей. Ну и без бомжей-барабанщиков и эльфов, захватывающих танцпол, — Москва просто не может!

Санкт-Петербург

А в городе мостов и каналов уже можно и на ведьм поохотиться. А ещё послушать про демонов средневековья и посидеть напротив могущественного мафиози Мичелли Кальто, на спектакле-игре. Что ещё? Музыкальный фест с элементами рпг-стратегии в реальной жизни — и всё это в атмосфере ретрита. Как тебе такая годная Дичь?:)

Екатеринбург

На Урале грандиозная Ural Music Night, чем так только нет!



Джаз, способный своим напором выбить бокалы из ручонок светской публики; арт-панк, беспардонно вмешивающий в рок-музыку электронику с танцполов; нойз рок, обрушивающийся на слушателя непроглядной темной стеной посреди бела дня.







А ещё танцы на воде, лекция про лженауку — прекращаем жить жизнь по гороскопу и шоу, где комики отвечают на неудобные вопросы всяким душнилам:)

Новости комьюнити

У нас есть закрытое телеграм-комьюнити для пользователей приложения. Наши «кавровчане» ходят по самым разным событиям и проверяют качество контента. На прошлой неделе они побывали на выставке «Любовь От и До» и на экскурсии на фабрике мороженого, где было сладкого от пуза!

Куда собираемся с комьюнити?

На этой неделе в Москве собираемся переосмыслять ту самую Лолиту с режиссёром и актрисой.

Спектакль «Лолита 2.0» + обсуждение с режиссером и актрисой История жизни Долорес Грейс - прототипа известного романа Набокова, рассказанная самой девочкой. «Если бы я могла вернуться назад, могла ли я бы что-нибудь изменить? Или все было ... 25 июня улица Солянка, 9Ас1, КЦ «Хитровка» от 1500₽

В Питере знакомимся с многоклеточными.

Упоротый Палеонтолог. Появление ядра и первых многоклеточных Внимание: перенос мероприятия на 2 июля 2024, 19:30. Какой была первая многоклеточная жизнь? Какие неочевидные этапы привели к ее появлению? И главное, как среди садов эдиакара по... 2 июля Coffee Art Hall от 900₽

В Екатеринбурге удивляемся волшебному миру вместе с рыбами-звездоедами и хищными цветами с щупальцами.

Чтобы попасть в сообщество и ходить на необычные мероприятия вместе с нами, убедись, что у тебя есть годовая подписка на «Кавёр» и заполни заявку на вступление.