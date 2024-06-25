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Лучшее за неделю: пивной фест, мракобесная лекция и медицинский стендап

Чем теплее на улице, тем веселее и загадочнее на ивентах. Лето жаркое, насыщенное, твоё. Собрали сочно-годный контент в подборке. «Кавёр» не даст тебе всё проспать:)

Что будет в статье:

  1. - Казань
  2. - Москва
  3. - Санкт-Петербург
  4. - Екатеринбург
  5. - Новости комьюнити
  6. - Куда собираемся с комьюнити?

Казань

Красивому городу — качественные события. Отправляйся знакомиться с банным миром на фест «Soloma», тебе обещают коллективные прогревы с элементами шоу. А дальше по летнему плану «всё на свете успеть»: брызги чёрного уфимского металла, драматерапия с загадочным Антоном (кто же это?) и спектакль в идущем трамвае. 

Паша Техник х Сюрприз
Паша Техник х Сюрприз

На вечеринке в Bazzar с диджей-сетом выступит Паша Техник. На саппорте у хедлайн...

BAZZAR

1300₽

по подписке
До последних, Петухов!
До последних, Петухов!

Импровизационное шоу от казанского комика, ведущего, актёра театра Антона Петухова в баре "Толстый кот". Ты не просто зритель, ты — часть шоу! Твои идеи, реплики и даже каверзные вопросы станут отпр...

Soloma Festa
Soloma Festa

SOLOMA FESTA — первый банный фестиваль в Казани от SOLOMA и УТРАУ, объединяющий ...

Зеленодольский район, Загородный клуб «Утрау»

3000₽

по подписке
Trip Music Festival
Trip Music Festival

В Казань приезжает российский фестиваль электронной музыки TRIP, чтобы сделать официальное pre-party. Trip on tour всегда приносит в город праздник. Летняя атмосфера, самые красивые люди Казани и му...

по подписке
Архитектура советской Казани. От конструктивизма до модернизма
Архитектура советской Казани. От конструктивизма до модернизма

На пешеходной экскурсии предлагают познакомиться с архитектурой Казани советского периода на примере таких локаций, как: - Дом печати, конструктивистский центр по производству полиграфической продукци...

Седьмой казанский психопат
Седьмой казанский психопат

Раскалённый котёл именуемый Казанью уронит на сухую пыльную землю лютейшим урага...

Reborn

от 300₽

Драматерапия с Антоном — премьера
Драматерапия с Антоном — премьера

Предпоказ спектакля. Ты первым увидишь тестовую версию! Жизнь полна удивительны...

Театр Даниила Миронова

от 1500₽

Женский ретрит «Новая Я»
Женский ретрит «Новая Я»

Программа первого дня: • заезд-расселение в доме/женский круг — знакомство, пос...

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садоводческое некоммерческое товарищество Светоч

20000₽

по подписке
Werk 5 Years Fest
Werk 5 Years Fest

За 5 лет Werk стал местом, где формируется локальная сцена, где происходит диалог между артистами и аудиторией и открываются новые имена. Тут появились знаковые вечеринки, собрались известные промо-ко...

по подписке
Мы. Трамвай. Любовь
Мы. Трамвай. Любовь

Егор и Алина — влюблены и очень несчастны. Их родители страшно поссорились и теперь ненавидят друг друга. Поэтому видеться они могут только в трамвае, который едет по кольцевому маршруту. Аркадий Ива...

Табу — премьера спектакля
Табу — премьера спектакля

Полубиографичный спектакль, в котором соединяются истории трех женщин начала два...

Особняк Демидова

от 600₽

Москва

Тусовочная столица слушает откровения от настоящих врачей на медицинском стендапе, охотится за ведьмами (ах, если бы) — охотится за кометами и астероидами. Не забывает медитировать с вином, жить «наотмашь», открывая бутылки саблей. Ну и без бомжей-барабанщиков и эльфов, захватывающих танцпол, — Москва просто не может!

Кто кого боится? Вечер медицинского стендапа
Кто кого боится? Вечер медицинского стендапа

Врачи, пациенты и руководители клиник выйдут на сцену, чтобы признаться в своих ...

Москва, Нижний Сусальный переулок, д. 5 стр.18 (Арт-центр «Эфир» на заводе Арма)

5000₽

Вечеринка с бомжом
Вечеринка с бомжом

Самая дикая танцевальная вечеринка этого лета. Легендарный питерский барабанщик...

Смена 2.0

от 400₽

по подписке
Сабраж пати
Сабраж пати

Сабраж - это метод открывания бутылки саблей, «наотмашь». Изначально сабраж — это способ открыть бутылку игристого вина саблей. Представляешь как? Этак лихо сбив горло бутылки. Произошло от французск...

Фестиваль охоты за астероидами Веста и Церера
Фестиваль охоты за астероидами Веста и Церера

5 июля - день противостояния астероида Церера, а значит самое время поймать её в...

до
Astroglamp

от 3500₽

Фестиваль кометы Ольберса: лекции и наблюдения в телескоп
Фестиваль кометы Ольберса: лекции и наблюдения в телескоп

Этот год богат на кометы и P/Olbers (13P) - вторая по яркости комета в этом году...

до
Astroglamp

17800₽

Винная медитация
Винная медитация

Промокод со скидкой 10%: kaver Отключись от постоянной спешки, поставь суету на...

Yevi yoga & coffee

2500₽

по подписке
Архстояние
Архстояние

Архстояние случается всего раз у году и проходит как один миг. Но именно эти 3 дня и 2 ночи начинаешь ждать уже по пути домой из арт-парка. Место проведения Архстояния не уступает в уникальности самом...

Urban Dreams: Эльфийский Квартал
Urban Dreams: Эльфийский Квартал

На новом мероприятии URBAN DREAMS 2024 корни древних лесов пробьют асфальт и соз...

улица Косыгина, 28с22

от 3000₽

IKRA Festival
IKRA Festival

Музыкальный эксперимент в стиле «А la russe», вдохновлённый визуальными образами...

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Место уточнит организатор

от 8500₽

Аритмия
Аритмия

Фестиваль под открытым небом. В формате Open-Air, этим вечером ты услышишь ярча...

Pravda

от 1300₽

Пока смерть не разлучит нас: почему мужчины и женщины умирают в разном возрасте
Пока смерть не разлучит нас: почему мужчины и женщины умирают в разном возрасте

Женщины живут дольше мужчин. Это исторически сложившаяся мировая тенденция. Даже...

Библиотека по естественным наукам РАН, Малый Знаменский переулок, 11/11

от 1000₽

Санкт-Петербург

А в городе мостов и каналов уже можно и на ведьм поохотиться. А ещё послушать про демонов средневековья и посидеть напротив могущественного мафиози Мичелли Кальто, на спектакле-игре. Что ещё? Музыкальный фест с элементами рпг-стратегии в реальной жизни — и всё это в атмосфере ретрита. Как тебе такая годная Дичь?:)

Фестиваль «Явь»
Фестиваль «Явь»

Рейв — это приключение. Реальность — это ЯВЬ. ЯВЬ соединит музыкальный фестивал...

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Секретное место. Организатор пришлёт координаты за день до начала фестиваля всем, кто купил билет.

от 3000₽

по подписке
Фестиваль Hello Camper
Фестиваль Hello Camper

Девиз фестиваля – дорога измеряется не в километрах, а в друзьях. Hello Camper рад открытым и позитивным людям, у которых горят глаза, кто не мыслит своей жизни без путешествий и тем, кто только в нач...

Stand Up Прогулка на корабле
Stand Up Прогулка на корабле

Stand Up в лучших питерских традициях с элементами речной экскурсии. Великолепие...

до
Причал, Адмиралтейская набережная, 10, теплоход «Москва-85»

2000₽

Лекция «Демоны русского средневековья»
Лекция «Демоны русского средневековья»

Лекция посвящена изображениям демонических существ и их спутников. Рассмотришь...

Тренинговый центр Измайловский, Измайловский проспект, 2

от 900₽

по подписке
Охота на ведьм
Охота на ведьм

Преследование неугодных властям людей, обвиняемых в колдовстве и связях с "нечистой силой" известно с далёкой древности, но наибольших масштабов оно достигло начиная с середины XV века. Главными локац...

Мафия — Viva. Lotta. Amo. Игра-спектакль.
Мафия — Viva. Lotta. Amo. Игра-спектакль.

Легендарная игра «Мафия» обретает прямо на глазах новую форму. Теперь, ты можешь...

Гадкий Койот

от 1500₽

Гидровояж - вечеринка в залив на закате
Гидровояж - вечеринка в залив на закате

Вечерняя прогулка по акватории Невы с выходом в залив на закат под зажигательную...

до
Городской причал, Университетская наб. 13

2200₽

по подписке
Конструктор Эго
Конструктор Эго

Кто мы? Как формируем себя? В рамках выставки художники поразмышляли на тему внутренней трансформации через призму взаимосвязи материи и цифровых технологий. Что такое эго? Из чего оно состоит, как об...

Вайбы детства
Вайбы детства

Может уже пора стать тем, кем так давно хотел? Тебя приглашают в загородный вые...

Ленинградская область, г. Зеленогорск, приморское шоссе 536Ф, арт-кафе «Домик Культуры»

2000₽

Арт-бранч с игристым: «История купальных костюмов и пляжного отдыха»
Арт-бранч с игристым: «История купальных костюмов и пляжного отдыха»

Человек с древности жил у морей и рек, но как давно люди начали получать удоволь...

Milutin Palace

3500₽

Сказочный мир русской классики в Анненкирхе
Сказочный мир русской классики в Анненкирхе

Этим летом арт-группа «Зерно» представит совершенную новую программу, которая оч...

Анненкирхе

от 1200₽

по подписке
Lobotomy Day
Lobotomy Day

40 стендов с пивоварами и идеологами проектов за кранами. Один день, две сессии по четыре часа и минимум по два сорта на каждой, плюс одна интер-сессия, где участники разливают дополнительные сорта, а...

Екатеринбург

На Урале грандиозная Ural Music Night, чем так только нет!


Джаз, способный своим напором выбить бокалы из ручонок светской публики; арт-панк, беспардонно вмешивающий в рок-музыку электронику с танцполов; нойз рок, обрушивающийся на слушателя непроглядной темной стеной посреди бела дня.


А ещё танцы на воде, лекция про лженауку — прекращаем жить жизнь по гороскопу и шоу, где комики отвечают на неудобные вопросы всяким душнилам:)

Прожарка Party
Прожарка Party

Комедийное хейт-шоу, где группа комиков находятся в постоянной борьбе друг с дру...

PRAVDA bar

500₽

по подписке
Лженаука вечна? Или Как противостоять мракобесию
Лженаука вечна? Или Как противостоять мракобесию

В начале XXI века 30% взрослых американцев верили, что НЛО — это космические корабли иных цивилизаций, 60% верили в экстрасенсорику, 40% считали астрологию наукой. Население США ежегодно тратило 34 ми...

UMN: Танцы на воде
UMN: Танцы на воде

На акватории городского пруда состоится традиционное данс-представление. На понт...

проспект Ленина, 35

Бесплатно

по подписке
UMN: Музыка и чай
UMN: Музыка и чай

Заваривание чая в разных традициях, в зависимости от периода становления чайной культуры. Узнаешь про чайные традиции разных стран, а также здесь угощают гостей разными видами чая и чайных напитков, к...

UMN: Живой Метал
UMN: Живой Метал

Живой Метал – это путешествие по планам смертных, в которых жизнь и вдохновение ...

Фабрика

Бесплатно

по подписке
UMN на фудкорте Estory: Сироткин, Макодзеба, Антоха МС
UMN на фудкорте Estory: Сироткин, Макодзеба, Антоха МС

Формат фьюжн на одной сцене: чем больше разных жанров, тем ярче вечер. В рамках «Ночи музыки» на сцене фудмаркета ESTORY европейский поп встретится с домашним роком, плавно перетекая от бокала с кокте...

по подписке
UMN: Фолк-карнавал
UMN: Фолк-карнавал

Средневековый балаган с ярмаркой, шутами, менестрелями и трактирами, мастер-классами и танцами и, конечно же, мощнейшей программой от прекрасных коллективов со всей страны. Площадка «Фолк-карнавал» м...

Самый Душный
Самый Душный

Интеллектуально-юмористическое шоу, в котором комики отвечают на нелепые, необыч...

PRAVDA bar

350₽

Новости комьюнити

У нас есть закрытое телеграм-комьюнити для пользователей приложения. Наши «кавровчане» ходят по самым разным событиям и проверяют качество контента. На прошлой неделе они побывали на выставке «Любовь От и До» и на экскурсии на фабрике мороженого, где было сладкого от пуза!

Куда собираемся с комьюнити?

На этой неделе в Москве собираемся переосмыслять ту самую Лолиту с режиссёром и актрисой.

Спектакль «Лолита 2.0» + обсуждение с режиссером и актрисой
Спектакль «Лолита 2.0» + обсуждение с режиссером и актрисой

История жизни Долорес Грейс - прототипа известного романа Набокова, рассказанная самой девочкой. «Если бы я могла вернуться назад, могла ли я бы что-нибудь изменить? Или все было ...

улица Солянка, 9Ас1, КЦ «Хитровка»

от 1500₽

В Питере знакомимся с многоклеточными.

Упоротый Палеонтолог. Появление ядра и первых многоклеточных
Упоротый Палеонтолог. Появление ядра и первых многоклеточных

Внимание: перенос мероприятия на 2 июля 2024, 19:30. Какой была первая многоклеточная жизнь? Какие неочевидные этапы привели к ее появлению? И главное, как среди садов эдиакара по...

Coffee Art Hall

от 900₽

В Екатеринбурге удивляемся волшебному миру вместе с рыбами-звездоедами и хищными цветами с щупальцами.

Чтобы попасть в сообщество и ходить на необычные мероприятия вместе с нами, убедись, что у тебя есть годовая подписка на «Кавёр» и заполни заявку на вступление.    

Ещё больше необычных мест и событий ищи в нашем приложении. Скачать приложение «Кавёр» можно, кликнув на кнопку внизу страницы. Мы тебя ждём:)
С любовью ко всему мощному, что приготовило лето, редакция Kaverafisha

Что есть в статье:

  1. Казань
  2. Москва
  3. Санкт-Петербург
  4. Екатеринбург
  5. Новости комьюнити
  6. Куда собираемся с комьюнити?

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