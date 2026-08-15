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Сказочный мир русской классики

Анненкирхе
Кирочная ул., 8В

Начало:

Завершение:

от 1700₽ до 1900₽
Возраст 6+
Выставки
Концерты
Необычное

Про событие

Волшебные образы из любимых сказок оживают на концерте в старинной Анненкирхе. В исполнении Оркестра 1703 ты услышишь жемчужины музыкальной классики, созданные по мотивам знакомой с детства литературы: «Щелкунчик», «Сказка о царе Салтане», «Лебединое озеро», «Руслан и Людмила». Выступление украсят медиапроекции с образами волшебных героев, городов, пейзажей. Визуальное оформление с авторскими иллюстрациями выполнено Русланом Назыровым и вдохновлено творчеством известных художников начала ХХ века.

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