Волшебные образы из любимых сказок оживают на концерте в старинной Анненкирхе. В исполнении Оркестра 1703 ты услышишь жемчужины музыкальной классики, созданные по мотивам знакомой с детства литературы: «Щелкунчик», «Сказка о царе Салтане», «Лебединое озеро», «Руслан и Людмила». Выступление украсят медиапроекции с образами волшебных героев, городов, пейзажей. Визуальное оформление с авторскими иллюстрациями выполнено Русланом Назыровым и вдохновлено творчеством известных художников начала ХХ века.