Сказочный мир русской классики
Кирочная ул., 8В
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от 1700₽ до 1900₽
Возраст 6+
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Про событие
Волшебные образы из любимых сказок оживают на концерте в старинной Анненкирхе. В исполнении Оркестра 1703 ты услышишь жемчужины музыкальной классики, созданные по мотивам знакомой с детства литературы: «Щелкунчик», «Сказка о царе Салтане», «Лебединое озеро», «Руслан и Людмила». Выступление украсят медиапроекции с образами волшебных героев, городов, пейзажей. Визуальное оформление с авторскими иллюстрациями выполнено Русланом Назыровым и вдохновлено творчеством известных художников начала ХХ века.
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