Кино: выходные для души

Обсуждения знаковых лент, показы в уютных кофейнях и творческих студиях, в сопровождении вина, рисования или лепки. Рассказали, где посмотреть любимые кинокартины, послушать лекции о знаменитых режиссёрах и насладиться легендарными саундтреками в исполнении оркестра.
Москва
Камера, мотор! Отправляйся в увлекательное путешествие по кино-Москве, где за дв...
4000₽
Несколько связанных историй из жизни бандитов. Шедевр Квентина Тарантино, который изменил мировое кино, на языке оригинала с субтитрами. Все показы бесплатные, а бронировать места заранее не нужно. Н...
Хорошие художники копируют, а гениальные воруют» — говорил Пикассо. Но в чём сек...
500₽
Специальный показ грандиозной загадки — масштабного кинополотна китайского режиссёра Би Ганя «Воскрешение». О фильме: В будущем, где люди отказались от снов ради вечной жизни, женщина встречает Мечта...
О фильме: Мы всё знаем о Питере Паркере. Он спас город, влюбился, а потом спасал...
300₽
Санкт-Петербург
Твоя возможность заглянуть за кулисы великого кино, окунуться в мир творчества и...
от 1000₽
Помнишь то время, когда интернет был медленным, а сериалы — культовыми? Художественная студия Artista предлагает тебе вернуться туда вместе! Приходи смотреть легендарные фильмы и сериалы 2000-х, рисуя...
Представь: ты приходишь на уютный мастер-класс, где сочетаются творчество и твой любимый фильм. Первые полчаса мастер расскажет, как из обычного куска глины родится твоя уникальная вещица — будь то к...
Под 25-метровым звёздным куполом зрители услышат величественную музыку Ханса Цим...
от 1500₽
О фильме: Апрель 1912 года. В первом и последнем плавании шикарного «Титаника» встречаются двое. Пассажир нижней палубы Джек выиграл билет в карты, а богатая наследница Роза отправляется в Америку, чт...
А ты тоже устал приходить на концерты и видеть, как все танцуют под неизвестные треки? Кажется, организаторы вместе с киноклубом 35mm придумали, как решить эту проблему. Что, если здесь будут петь т...
О фильме: Марго и Гриффин вполне могут стать идеальной парой. Единственная пробл...
Бесплатно
Ростов-на-Дону
Особый вечер — сочетание кино, глубоких смыслов и живого общения в атмосфере уют...
1700₽
Что страшнее: вечное одиночество или вынужденные отношения? Ты приглашён на разб...
500₽
Челябинск
В январе продолжают обсуждать фильмы с Анастасией Соболь — сценаристкой, участницей лаборатории кинокритики «Кино на коврике». На этот раз сконцентрируемся на фигуре Греты Гервиг и...
400₽
Кемерово
Просмотр мюзикла и празднование дня рождения создателя киноклуба «Зерно» — Саши....
500₽
Если ты любитель коллажей и аппликаций, хочешь творчески отвлечься от суеты или ...
1200₽
Расскажи, что стоящее удалось посмотреть на каникулах? Собираем кинорекомендации в комментариях.
Фото обложки: artistastudio.ru