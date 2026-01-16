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Кино: выходные для души

Мягко влетаем в этот год на коврике-самолётике: кино, и ничего более.

Что будет в статье:

  1. - Москва
  2. - Санкт-Петербург
  3. - Ростов-на-Дону
  4. - Челябинск
  5. - Кемерово

Обсуждения знаковых лент, показы в уютных кофейнях и творческих студиях, в сопровождении вина, рисования или лепки. Рассказали, где посмотреть любимые кинокартины, послушать лекции о знаменитых режиссёрах и насладиться легендарными саундтреками в исполнении оркестра. 

Москва

Кинопанорама: декорации бульварной Москвы в советских фильмах
Кинопанорама: декорации бульварной Москвы в советских фильмах

Камера, мотор! Отправляйся в увлекательное путешествие по кино-Москве, где за дв...

до
Арбатская площадь, 14с1

4000₽

по подписке
Криминальное чтиво
Криминальное чтиво

Несколько связанных историй из жизни бандитов. Шедевр Квентина Тарантино, который изменил мировое кино, на языке оригинала с субтитрами. Все показы бесплатные, а бронировать места заранее не нужно. Н...

Кино как движущаяся живопись: как режиссёры заимствуют приёмы у художников
Кино как движущаяся живопись: как режиссёры заимствуют приёмы у художников

Хорошие художники копируют, а гениальные воруют» — говорил Пикассо. Но в чём сек...

Люмьер-Холл

500₽

по подписке
Специальный показ: «Воскрешение»
Специальный показ: «Воскрешение»

Специальный показ грандиозной загадки — масштабного кинополотна китайского режиссёра Би Ганя «Воскрешение». О фильме: В будущем, где люди отказались от снов ради вечной жизни, женщина встречает Мечта...

Киновечер «Человек-паук: Через вселенные»
Киновечер «Человек-паук: Через вселенные»

О фильме: Мы всё знаем о Питере Паркере. Он спас город, влюбился, а потом спасал...

Вспышка

300₽

по подписке
Кинопоказ «101 Долматинец»
Кинопоказ «101 Долматинец»

Эта забавная история произошла в Англии на Рождество... Злодейка Круэлла Дэ Вил решает украсть ровно 101 далматинца, чтобы пополнить коллекцию своих меховых изделий. Однако она еще не представляет, чт...

Санкт-Петербург

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»

Твоя возможность заглянуть за кулисы великого кино, окунуться в мир творчества и...

до
Ленфильм, Каменностровский д. 10

от 1000₽

по подписке
Кино, вино и рисование
Кино, вино и рисование

Помнишь то время, когда интернет был медленным, а сериалы — культовыми? Художественная студия Artista предлагает тебе вернуться туда вместе! Приходи смотреть легендарные фильмы и сериалы 2000-х, рисуя...

по подписке
Киноглина
Киноглина

Представь: ты приходишь на уютный мастер-класс, где сочетаются творчество и твой любимый фильм. Первые полчаса мастер расскажет, как из обычного куска глины родится твоя уникальная вещица — будь то к...

Концерт под звёздами Interstellar
Концерт под звёздами Interstellar

Под 25-метровым звёздным куполом зрители услышат величественную музыку Ханса Цим...

Петербургский Планетарий

от 1500₽

по подписке
Кинопоказ «Титаник»
Кинопоказ «Титаник»

О фильме: Апрель 1912 года. В первом и последнем плавании шикарного «Титаника» встречаются двое. Пассажир нижней палубы Джек выиграл билет в карты, а богатая наследница Роза отправляется в Америку, чт...

по подписке
Зимник: песни из мультфильмов
Зимник: песни из мультфильмов

А ты тоже устал приходить на концерты и видеть, как все танцуют под неизвестные треки? Кажется, организаторы вместе с киноклубом 35mm придумали, как решить эту проблему. Что, если здесь будут петь т...

Кинопоказ «Ирония судьбы в Голливуде»
Кинопоказ «Ирония судьбы в Голливуде»

О фильме: Марго и Гриффин вполне могут стать идеальной парой. Единственная пробл...

vseklassno

Бесплатно

Ростов-на-Дону

Большая игра. Специальный показ
Большая игра. Специальный показ

Особый вечер — сочетание кино, глубоких смыслов и живого общения в атмосфере уют...

Горизонт Cinema&Emotion

1700₽

Киноклуб: «Лобстер» с особым гостем
Киноклуб: «Лобстер» с особым гостем

Что страшнее: вечное одиночество или вынужденные отношения? Ты приглашён на разб...

Большая Садовая улица, 69А

500₽

Челябинск

Обсуждение фильма «Леди Бёрд»
Обсуждение фильма «Леди Бёрд»

В январе продолжают обсуждать фильмы с Анастасией Соболь — сценаристкой, участницей лаборатории кинокритики «Кино на коврике». На этот раз сконцентрируемся на фигуре Греты Гервиг и...

Larisa Depershmidt gallery

400₽

Кемерово

Кинопоказ: «Ла-Ла-Лэнд»
Кинопоказ: «Ла-Ла-Лэнд»

Просмотр мюзикла и празднование дня рождения создателя киноклуба «Зерно» — Саши....

«Тихая комната», Советский проспект, 63А

500₽

Коллаж all day
Коллаж all day

Если ты любитель коллажей и аппликаций, хочешь творчески отвлечься от суеты или ...

Творческая мастерская «Ковёр»

1200₽

Расскажи, что стоящее удалось посмотреть на каникулах? Собираем кинорекомендации в комментариях. 

Фото обложки: artistastudio.ru

Что есть в статье:

  1. Москва
  2. Санкт-Петербург
  3. Ростов-на-Дону
  4. Челябинск
  5. Кемерово

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