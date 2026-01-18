Специальный показ грандиозной загадки — масштабного кинополотна китайского режиссёра Би Ганя «Воскрешение». О фильме: В будущем, где люди отказались от снов ради вечной жизни, женщина встречает Мечтателя, который всё ещё способен на сновидения. Его иллюзии опасны — они заражают реальность, принося в мир боль и хаос. Женщина погружает его в сон, и Мечтатель отправляется в путешествие длиною в 100 лет, обнаруживая себя в знаковых моментах XX века в разных телах. Показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами. Фильм представит и обсудит со зрителями филолог, киновед, лектор «Азиатского киноклуба» Екатерина Малышева.