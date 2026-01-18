ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Специальный показ: «Воскрешение»

Кинотеатр «Иллюзион»
Котельническая наб., 1/15

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Специальный показ грандиозной загадки — масштабного кинополотна китайского режиссёра Би Ганя «Воскрешение». О фильме: В будущем, где люди отказались от снов ради вечной жизни, женщина встречает Мечтателя, который всё ещё способен на сновидения. Его иллюзии опасны — они заражают реальность, принося в мир боль и хаос. Женщина погружает его в сон, и Мечтатель отправляется в путешествие длиною в 100 лет, обнаруживая себя в знаковых моментах XX века в разных телах. Показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами. Фильм представит и обсудит со зрителями филолог, киновед, лектор «Азиатского киноклуба» Екатерина Малышева.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве
Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве

500₽

Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
до

от 5700₽

Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
до

от 5700₽

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста