Под 25-метровым звёздным куполом зрители услышат величественную музыку Ханса Циммера и Яна Тирсена на фортепиано в исполнении талантливого пианиста Станислава Чигадаева*, виртуоза классического и джазового фортепиано, лауреата многочисленных российских и международных конкурсов. Под музыку из фильмов «Гладиатор», «Начало», «Перл Харбор», «Тёмный Рыцарь», «Амели», «1+1» над головами зрителей будут взлетать и падать кометы, северное сияние будет искрить под звёздами, а зал наполнит музыка и бескрайний космос. Только представь как под заглавную композицию к фильму «Interstellar» увидишь столкновение галактик, рождение чёрных дыр и выступающий под куполом горизонт событий. «Интерстеллар» в переводе с английского — «межзвёздный». И шоу станет настоящим путешествием в бесконечность звёзд и красоту музыки.