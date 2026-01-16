Особый вечер — сочетание кино, глубоких смыслов и живого общения в атмосфере уюта и профессионального развития. Фильм «Большая игра» — это яркая и впечатляющая история Молли Блум, женщины, которая построила элитный закрытый покерный клуб и столкнулась с испытаниями, меняющими понимание успеха, зрелости и ответственности. Это фильм о цене амбиций, поиске опоры в себе и умении удерживать собственные ориентиры, даже когда вокруг — давление, деньги и большие ставки. Картина оставляет ощущение силы, ясности и возвращает к вопросам: что действительно важно, где границы лидерства и что значит не потерять себя в гонке за результатами. После просмотра — обсуждение фильма с бизнес-коучем, доцентом ЮФУ Еленой Сливной. Разбор поможет увидеть, как история Молли отражается в нашей собственной жизни: в работе, решениях, отношениях с амбициями и ответственностью. Главный вопрос вечера: можно ли выиграть в «большой игре» и при этом не потерять себя? Вместе участники обсудят: - какая внутренняя опора помогает достигать больших результатов - где проходит тонкая грань между лидерством и потерей личных ориентиров - цену амбиций, устойчивости и зрелости лидера - ключевые сцены фильма с точки зрения психологии, бизнеса и ответственности - почему успех требует не только стратегии, но и внутреннего равновесия. Тайминг вечера: 19:00–19:30 — Сбор гостей, фотограф, розыгрыш подарков 19:30–19:50 — Вступительная часть от спикера 19:50–22:10 — Просмотр фильма 22:10–23:10 — Вопросы и ответы