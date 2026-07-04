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Кино, вино и рисование
Artista, улица Некрасова, 60
Начало:
Завершение:
3650₽
Возраст 12+
Кино
Мастер-классы
Про событие
Помнишь то время, когда интернет был медленным, а сериалы — культовыми? Художественная студия «Артиста» предлагает тебе вернуться туда вместе! Приходи смотреть легендарные фильмы и сериалы 2000-х, рисуя акрилом картины в стилистике фильма или со свободным сюжетом. Вкусный попкорн и кола в подарок каждому гостю. Домашняя атмосфера и любимые киноленты — и вечер удался! Расписание фильмов можно посмотреть на сайте.
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