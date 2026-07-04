ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Кино, вино и рисование

Artista, улица Некрасова, 60

Начало:

Завершение:

3650₽
Возраст 12+
Кино
Мастер-классы

Про событие

Помнишь то время, когда интернет был медленным, а сериалы — культовыми? Художественная студия «Артиста» предлагает тебе вернуться туда вместе! Приходи смотреть легендарные фильмы и сериалы 2000-х, рисуя акрилом картины в стилистике фильма или со свободным сюжетом. Вкусный попкорн и кола в подарок каждому гостю. Домашняя атмосфера и любимые киноленты — и вечер удался! Расписание фильмов можно посмотреть на сайте.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кинопоказ в саду: «Унесённые призраками»
Кинопоказ в саду: «Унесённые призраками»

2800₽

Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
до

8500₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста