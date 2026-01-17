ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Кино как движущаяся живопись: как режиссёры заимствуют приёмы у художников

Люмьер-Холл
Берсеневский пер., 2, стр. 1

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+

Про событие

Хорошие художники копируют, а гениальные воруют» — говорил Пикассо. Но в чём секрет тех самых «украденных» кадров, которые становятся шедеврами кинематографа? Почему одни фильмы выглядят как живые полотна, а другие — просто как набор изображений? На этой лекции ты разберёшь, как великие режиссёры заимствуют приёмы у классических художников, превращая кино в высокое визуальное искусство. Ты узнаешь: — Как композиция, свет и цвет из живописи перекочевали в кино — и почему некоторые кадры кажутся «нарисованными» — Какие режиссёры не просто вдохновляются, а сознательно «воруют» стиль у великих мастеров — Как работа с пространством кадра делает фильм не просто красивым, а вневременным Лектор: Эльза Попова — историк искусства, телеведущая

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста