Хорошие художники копируют, а гениальные воруют» — говорил Пикассо. Но в чём секрет тех самых «украденных» кадров, которые становятся шедеврами кинематографа? Почему одни фильмы выглядят как живые полотна, а другие — просто как набор изображений? На этой лекции ты разберёшь, как великие режиссёры заимствуют приёмы у классических художников, превращая кино в высокое визуальное искусство. Ты узнаешь: — Как композиция, свет и цвет из живописи перекочевали в кино — и почему некоторые кадры кажутся «нарисованными» — Какие режиссёры не просто вдохновляются, а сознательно «воруют» стиль у великих мастеров — Как работа с пространством кадра делает фильм не просто красивым, а вневременным Лектор: Эльза Попова — историк искусства, телеведущая