Кинопоказ «Ирония судьбы в Голливуде»
Кадетская линия, 5, корп. 2Д
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Марго и Гриффин вполне могут стать идеальной парой. Единственная проблема в том, что они никогда не встречались, и оба собираются связать себя узами брака с другими людьми. Но все это вот-вот изменится, когда судьба сведёт их вместе и откроет глаза на настоящую любовь. Бронирование в ТГ
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