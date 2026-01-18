О фильме: Марго и Гриффин вполне могут стать идеальной парой. Единственная проблема в том, что они никогда не встречались, и оба собираются связать себя узами брака с другими людьми. Но все это вот-вот изменится, когда судьба сведёт их вместе и откроет глаза на настоящую любовь. Бронирование в ТГ