Большая коллажная встреча
улица Мичурина, 120Б/1
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Первый летний день, куча бумажного материала, тёплое дружеское сообщество и сниженный прайс. Организаторы сделали всё для того, чтобы у каждого была возможность встретиться за большим столом и заняться творчеством вместе. За покупкой билетов в тг @nektablin
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