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Киноклуб: «Лобстер» с особым гостем

Большая Садовая улица, 69А

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Что страшнее: вечное одиночество или вынужденные отношения? Ты приглашён на разбор «Лобстера» Йоргоса Лантимоса — антиутопии о любви как вопросе выживания. Сюда присоединится Стефания Рыбас — студентка актёрского факультета МосИТИ им. Кобзона, киноман и инициатор этого показа. Вместе с ведущим Артёмом Павловым (Own Inc) мы разберём, как режиссёр через чёрный юмор и сухую эстетику создаёт мир абсурдных социальных правил. Формат: Брифинг с участием гостя > просмотр > обсуждение. P.S. Ждут всех, кто готов к глубокому и провокационному разговору о природе отношений.

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