Что страшнее: вечное одиночество или вынужденные отношения? Ты приглашён на разбор «Лобстера» Йоргоса Лантимоса — антиутопии о любви как вопросе выживания. Сюда присоединится Стефания Рыбас — студентка актёрского факультета МосИТИ им. Кобзона, киноман и инициатор этого показа. Вместе с ведущим Артёмом Павловым (Own Inc) мы разберём, как режиссёр через чёрный юмор и сухую эстетику создаёт мир абсурдных социальных правил. Формат: Брифинг с участием гостя > просмотр > обсуждение. P.S. Ждут всех, кто готов к глубокому и провокационному разговору о природе отношений.