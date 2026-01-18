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Эта забавная история произошла в Англии на Рождество... Злодейка Круэлла Дэ Вил решает украсть ровно 101 далматинца, чтобы пополнить коллекцию своих меховых изделий. Однако она еще не представляет, что ее ждет, ведь хозяева и родители маленьких пятнистых щенков не будут сидеть сложа руки... Бронь по телефону.
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