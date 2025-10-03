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Фуд-подгон: гастрономические планы на этот уикэнд

Ничего святого, лишь бы (красиво) пожрать. Кто с нами?

Что будет в статье:

  1. - Москва
  2. - Нижний Новгород
  3. - Казань
  4. - Санкт-Петербург
  5. - Ростов-на-Дону
  6. - Владивосток
  7. - Красноярск
  8. - Калининград

Изучать этот мир с помощью еды? Наше любимое! Расширяем горизонты и насыщаемся-насыщаемся... Собрали классные арт-завтраки, музыкальные ужины, гастрономические мастер-классы и экскурсии — самое время внести новый опыт в свой календарь. 

Москва

Голландский натюрморт как интеллектуальный квест
Голландский натюрморт как интеллектуальный квест

Арт-завтрак с искусствоведом Еленой Карабин. Голландский натюрморт — это не прос...

Своё поле, Берсеневская набережная, 6с3

от 1900₽

Guilty Show
Guilty Show

Во время спектакля ты посмотришь под другим углом на актуальные темы современног...

до
Гастрономический театр Svet

25000₽

Воскресный джазовый бранч
Воскресный джазовый бранч

Ты сможешь насладиться атмосферой старого доброго джаза каждое воскресенье. Эта...

Jam Club

500₽

Нижний Новгород

Жизнь и кофе по-нижегородски
Жизнь и кофе по-нижегородски

Тебя ждут в камерной обстановке усадьбе Гусевых, чтобы пообщаться и отведать душ...

Заповедные Кварталы

2300₽

Завтрак в усадьбе
Завтрак в усадьбе

Начни день в атмосфере старинной городской усадьбы. Уютное утреннее мероприятие ...

Заповедные Кварталы

2300₽

Казань

Мастер-класс по чак-чаку
Мастер-класс по чак-чаку

Ты сможешь самостоятельно приготовить одно из самых вкусных лакомств Татарстана....

до
Дом-музей «Бик тэмле. Бик матур», улица Каюма Насыри, 1/5Б

1200₽

Душа Казани: национальная кухня и секреты города
Душа Казани: национальная кухня и секреты города

Прогулка, на которой ты почувствуешь вкус татарских блюд и окунёшься в историю и...

до
Место встречи – площадь Тукая, рядом с Часами Мира

4670₽

Мастер-класс по приготовлению эчпочмака
Мастер-класс по приготовлению эчпочмака

Ты узнаешь о секретах приготовления эчпочмака - символа татарской национальной к...

до
Дом-музей «Бик тэмле. Бик матур», улица Каюма Насыри, 1/5Б

990₽

Санкт-Петербург

Завтрак в дворцовых интерьерах: экскурсия по особняку Елисеевых
Завтрак в дворцовых интерьерах: экскурсия по особняку Елисеевых

Особняк Елисеевых— историческое здание в Санкт-Петербурге, расположенное на набе...

до
Особняк Елисеевых

3600₽

Арт-бранч с игристым: «Лучшие друзья девушек — это бриллианты. Феномен Фаберже»
Арт-бранч с игристым: «Лучшие друзья девушек — это бриллианты. Феномен Фаберже»

Уникальное сочетание увлекательной лекции об искусстве и полноценного вкуснейшег...

Milutin Palace

3500₽

Гастроспектакль «Есенин. Несказанное, синее, нежное...»
Гастроспектакль «Есенин. Несказанное, синее, нежное...»

«Несказанное, синее, нежное...». В этой есенинской поэтической строке — тема и п...

1913, Вознесенский проспект, 13

5990₽

Art de Spritz: от дегустации к творчеству
Art de Spritz: от дегустации к творчеству

Представь: неспешная дегустация авторских коктейлей в духе Апероль Шприц..их соч...

Английский проспект, 24

3900₽

Арт-бранч с игристым: «В Питере жить! Быт и нравы Северной столицы 18-19 веков »
Арт-бранч с игристым: «В Питере жить! Быт и нравы Северной столицы 18-19 веков »

Уникальное сочетание увлекательной лекции об искусстве и полноценного вкуснейшег...

Milutin Palace

3500₽

Ростов-на-Дону

Мозги на греночках | Гастрономическая экскурсия
Мозги на греночках | Гастрономическая экскурсия

Исследуешь историю города и кулинарные традиции, впечатлившись новыми вкусами и ароматами, которые добавят вкусовой палитре новых оттенков и обогатят опыт. Экскурсия позволит прик...

до
Уточнять у организатора

от 1590₽

Владивосток

The Beatles party: гастроужин, концерт, лекция
The Beatles party: гастроужин, концерт, лекция

Акустический трибьют The Beatles с лекцией о творчестве любимых музыкантов под г...

Агар-Агар

5900₽

Прогулка по барам с аудиоспектаклем «Лирика в бутылке»
Прогулка по барам с аудиоспектаклем «Лирика в бутылке»

Аудиоспектакль по городу, в котором твоими спутниками станут знаменитые писатели...

до
адрес после регистрации

900₽

Красноярск

Арт-завтрак: «ПРЕжняя красота. История о бунте викторианских художников»
Арт-завтрак: «ПРЕжняя красота. История о бунте викторианских художников»

На арт-завтраке узнаешь о том, как молодые викторианские художники решили: «раньше было лучше» и не захотели быть современными, а в итоге удивительно парадоксально их идеи и образы...

Квартира Академика, улица Академгородок, 66

от 2500₽

Калининград

Ужин в Доме китобоя
Ужин в Доме китобоя

Ты погрузишься в историю семьи китобоя, побываешь на ужине в честь прихода китобойной флотилии, послушаешь истории о молодом советском городе и, вполне возможно, узнаешь в героях с...

до
проспект Мира, 9

3500₽

Кто бывал на подобных мероприятиях? Поделитесь впечатлениями в комментариях. К чему готовиться? На что настраиваться?

Фото обложки: t.me/z_kvartaly

Что есть в статье:

  1. Москва
  2. Нижний Новгород
  3. Казань
  4. Санкт-Петербург
  5. Ростов-на-Дону
  6. Владивосток
  7. Красноярск
  8. Калининград

Комментарии

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Дарья
6 октября 2025, 02:38

Хотим с подругой с вами

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