Фуд-подгон: гастрономические планы на этот уикэнд

Изучать этот мир с помощью еды? Наше любимое! Расширяем горизонты и насыщаемся-насыщаемся... Собрали классные арт-завтраки, музыкальные ужины, гастрономические мастер-классы и экскурсии — самое время внести новый опыт в свой календарь.
Москва
Арт-завтрак с искусствоведом Еленой Карабин. Голландский натюрморт — это не прос...
от 1900₽
Во время спектакля ты посмотришь под другим углом на актуальные темы современног...
25000₽
Ты сможешь насладиться атмосферой старого доброго джаза каждое воскресенье. Эта...
500₽
Нижний Новгород
Тебя ждут в камерной обстановке усадьбе Гусевых, чтобы пообщаться и отведать душ...
2300₽
Начни день в атмосфере старинной городской усадьбы. Уютное утреннее мероприятие ...
2300₽
Казань
Ты сможешь самостоятельно приготовить одно из самых вкусных лакомств Татарстана....
1200₽
Прогулка, на которой ты почувствуешь вкус татарских блюд и окунёшься в историю и...
4670₽
Ты узнаешь о секретах приготовления эчпочмака - символа татарской национальной к...
990₽
Санкт-Петербург
Особняк Елисеевых— историческое здание в Санкт-Петербурге, расположенное на набе...
3600₽
Уникальное сочетание увлекательной лекции об искусстве и полноценного вкуснейшег...
3500₽
«Несказанное, синее, нежное...». В этой есенинской поэтической строке — тема и п...
5990₽
Представь: неспешная дегустация авторских коктейлей в духе Апероль Шприц..их соч...
3900₽
Уникальное сочетание увлекательной лекции об искусстве и полноценного вкуснейшег...
3500₽
Ростов-на-Дону
Исследуешь историю города и кулинарные традиции, впечатлившись новыми вкусами и ароматами, которые добавят вкусовой палитре новых оттенков и обогатят опыт. Экскурсия позволит прик...
от 1590₽
Владивосток
Акустический трибьют The Beatles с лекцией о творчестве любимых музыкантов под г...
5900₽
Аудиоспектакль по городу, в котором твоими спутниками станут знаменитые писатели...
900₽
Красноярск
На арт-завтраке узнаешь о том, как молодые викторианские художники решили: «раньше было лучше» и не захотели быть современными, а в итоге удивительно парадоксально их идеи и образы...
от 2500₽
Калининград
Ты погрузишься в историю семьи китобоя, побываешь на ужине в честь прихода китобойной флотилии, послушаешь истории о молодом советском городе и, вполне возможно, узнаешь в героях с...
3500₽
Кто бывал на подобных мероприятиях? Поделитесь впечатлениями в комментариях. К чему готовиться? На что настраиваться?
Фото обложки: t.me/z_kvartaly
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