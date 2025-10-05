Выбор редакции
Арт-завтрак: «ПРЕжняя красота. История о бунте викторианских художников»
Квартира Академика, улица Академгородок, 66
Начало:
Завершение:
от 2500₽ до 4500₽
Возраст 18+
Выставки
Еда
Про событие
На арт-завтраке узнаешь о том, как молодые викторианские художники решили: «раньше было лучше» и не захотели быть современными, а в итоге удивительно парадоксально их идеи и образы преследуют в искусстве, дизайне и кино по сей день. Чувственные дамы и рыцари, самые настоящие и живые святые, сложные родственные переплетения, синтез живописи и литературы и обращение к природе. Всё это красивое, колоритное и многогранное наследие прерафаэлитов ты посмотришь и обговоришь на арт-завтраке. А кроме того, погадаешь на сонетах Шекспира и отведаешь Эрл Грей тирмису (tea time!). Новую лекцию для тебя прочитает Аквамарина Бенгальская и, по традиции, Марина же приготовит удивительный стол с закусками, десертом и чаем с вишней и лепестками роз. Нежный туманный осенний арт-завтрак будет дополнен красивыми снимками от Наташи. Стоимость билета: — 2500 руб. (для уютного свидания с собой) — 4000 руб. стоимость парного билета (для свидания с любимыми и друзьями)
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи