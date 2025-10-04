Уникальное сочетание увлекательной лекции об искусстве и полноценного вкуснейшего завтрака с игристым в интерьерах роскошного особняка 19 века. Лучшие друзья девушек — это бриллианты. Все знают эту поговорку. Но не бриллиантами едиными. Это доказал своими работами всемирно известный ювелир Карл Густавич Фаберже. Что можно подарить девушке, кроме бриллиантов? Ювелирные рамки для фотографий, изящные броши, косметички из серебра, набалдашники для парасолек, таблетницы и флаконы для духов — всё это можно было найти на прилавках ювелирных магазинов Петербурга XIX века. Поговорят об истории дома Фаберже, об истории успеха и истории падения ювелирной империи, а также проследим историю создания знаменитых пасхальных подарков от первого до последнего сувенира, поговорят о необычных материалах и приёмах, которые использовал великий Фаберже и его мастера. Лектор бранча — Нанико Соколова, дипломированный историк, лектор, краевед, специалист по истории архитектуры и культуре Петербурга 19 века. В билет входит завтрак на выбор: Меню №1: Блинные рулетики с лососем слабой соли, свежим огурцом и крем-чизом Меню №2: Картофельный драник с лососем слабой соли и сметаной Меню №3: Домашняя чиабатта с лососем слабой соли, яйцом пашот, крем-чизом и вялеными томатами Меню №4: Сырники со взбитыми сливками и свежими ягодами Меню №5: Сливочный скрембл со спелыми томатами, салатом ромейн и домашним хлебом на гриле Напиток на выбор: — игристое вино Абрау Дюрсо Императорское — клюквенный морс