ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

[солдаут] Мастер-класс по чак-чаку

Дом-музей «Бик тэмле. Бик матур», улица Каюма Насыри, 1/5Б

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 6+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Ты сможешь самостоятельно приготовить одно из самых вкусных лакомств Татарстана. Нарежешь тесто на мелкие кусочки и обжаришь их до золотистого цвета. Затем сформируешь шарики чак-чака и украсишь их цветной посыпкой. Тебя также ждёт экскурсия по музею с увлекательными рассказами об истории татарского народа и несколько тематических фото-локаций. Мастер-класс завершится настоящим татарских чаепитием с национальным сладостями и приготовленным тобой чак-чаком.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тур по барам Казани
Тур по барам Казани
до

от 1899₽

Экстатический танец
Экстатический танец

3000₽

Украденное искусство: как похищали, подделывали уничтожали великие шедевры
Украденное искусство: как похищали, подделывали уничтожали великие шедевры

400₽

Главные развилки эволюции
Главные развилки эволюции

от 2000₽

Как не воспитать серийного убийцу
Как не воспитать серийного убийцу

от 2000₽

по подписке
Очень! Осень
Очень! Осень

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста