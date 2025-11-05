Ты сможешь самостоятельно приготовить одно из самых вкусных лакомств Татарстана. Нарежешь тесто на мелкие кусочки и обжаришь их до золотистого цвета. Затем сформируешь шарики чак-чака и украсишь их цветной посыпкой. Тебя также ждёт экскурсия по музею с увлекательными рассказами об истории татарского народа и несколько тематических фото-локаций. Мастер-класс завершится настоящим татарских чаепитием с национальным сладостями и приготовленным тобой чак-чаком.