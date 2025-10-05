Арт-бранч с игристым: «В Питере жить! Быт и нравы Северной столицы 18-19 веков »

Уникальное сочетание увлекательной лекции об искусстве и полноценного вкуснейшего завтрака с игристым в интерьерах роскошного особняка 19 века Milutin Palace. Поговорят на лекции о том, как менялся облик петербуржца под воздействием вкусов и взглядов правителей, политических событий, промышленных и научных открытий, эволюции городского пространства и городских занятий. История старинного дома быт и нравы Северной столицы XVIII-XIX вв На лекции сравнят жизнь городского обывателя и светского повесы 18-19 вв. Чем жили, что ели, где одевались, где работали и где спали. Поговорят о контрастах Блистательного Петербурга. Узнаешь, сколько дворников нужно, чтобы убрать весь снег с улиц? Зачем на самом деле стреляла пушка и почему до 1917 года в Петербурге не было ворон? Почему холостяки обедали в трактирах, а женатые ходили в лавочки, и за что так любили в городе морошковое варенье? Для тебя зарисовки о городской жизни самого северного города-миллионника, когда только вводили в эксплуатацию трамвайные линии и ещё не была завершена электрификация. Лектор бранча — Мария Персиянова — дипломированный культуролог и историк, краевед, специалист по культуре повседневности в Российской Империи. В билет входит завтрак на выбор: Меню №1: Блинные рулетики с лососем слабой соли, свежим огурцом и крем-чизом Меню №2: Картофельный драник с лососем слабой соли и сметаной Меню №3: Домашняя чиабатта с лососем слабой соли, яйцом пашот, крем-чизом и вялеными томатами Меню №4: Сырники со взбитыми сливками и свежими ягодами Меню №5: Сливочный скрембл со спелыми томатами, салатом ромейн и домашним хлебом на гриле Напиток на выбор: — игристое вино Абрау Дюрсо Императорское — клюквенный морс