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Про событие
Ты сможешь насладиться атмосферой старого доброго джаза каждое воскресенье. Эта традиция, зародившаяся более 100 лет назад, продолжает радовать любителей музыки и вкусной еды по всему миру. Начало выступления музыкантов — 15:00. Сбор гостей — 14:00 Продолжительность: до 17:00
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Комментарии
Настя2 марта 2025, 05:48
Подумываю пойти. Кто-то ещё собирается?)
Настя, привет! Сидим здесь за барной стойкой.)
Pugach Alexander15 января, 18:48
Карл, ну и как посидели?)
Ольга14 июля 2024, 16:39
Я иду. Кто-нибудь со мной?)
Евгения7 декабря 2024, 03:16
Ольга, привет! Если актуально, я, вероятно, присоединилась бы, но буду смотреть ближе к делу - день в день или завтра вечером
Ольга, привет! Сидим здесь за барной стойкой.)
Хочу сходить на свидание сегодня туда )