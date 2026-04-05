Ты сможешь насладиться атмосферой старого доброго джаза каждое воскресенье. Эта традиция, зародившаяся более 100 лет назад, продолжает радовать любителей музыки и вкусной еды по всему миру. Начало выступления музыкантов — 15:00. Сбор гостей — 14:00 Продолжительность: до 17:00