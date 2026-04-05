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Воскресный джазовый бранч

Jam Club
улица Сретенка, 11

Начало:

Завершение:

750₽
Возраст 16+
Концерты
Еда

Про событие

Ты сможешь насладиться атмосферой старого доброго джаза каждое воскресенье. Эта традиция, зародившаяся более 100 лет назад, продолжает радовать любителей музыки и вкусной еды по всему миру. Начало выступления музыкантов — 15:00. Сбор гостей — 14:00 Продолжительность: до 17:00

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Комментарии

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Надя
16 марта 2025, 12:32

Хочу сходить на свидание сегодня туда )

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Настя
2 марта 2025, 05:48

Подумываю пойти. Кто-то ещё собирается?)

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Карл
16 марта 2025, 19:18

Настя, привет! Сидим здесь за барной стойкой.)

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Pugach Alexander
15 января, 18:48

Карл, ну и как посидели?)

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Ольга
14 июля 2024, 16:39

Я иду. Кто-нибудь со мной?)

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Евгения
7 декабря 2024, 03:16

Ольга, привет! Если актуально, я, вероятно, присоединилась бы, но буду смотреть ближе к делу - день в день или завтра вечером

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Карл
16 марта 2025, 19:18

Ольга, привет! Сидим здесь за барной стойкой.)

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