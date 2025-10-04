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Art de Spritz: от дегустации к творчеству

Английский проспект, 24

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Завершение:

3900₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы
Еда

Про событие

Представь: неспешная дегустация авторских коктейлей в духе Апероль Шприц..их сочные оттенки и свежие нотки пробуждают фантазию. А потом тебе дают в руки кисти и чистый холст - шоппер. Коктейли + Море вкусов и красок + Один белый шоппер + Ты = Магия. Все материалы включены: кисти, краски (специальные для ткани), шоппер (38*37), защитные фартуки. Дегустационный сет из 5 коктейлей (примерно по 125 мл каждый), вода, орешки, крекеры, сезонные ягоды Рецепты коктейлей и сочетающиеся с ними закуски, которые вы сможете повторить дома Исследуй баланс горького, сладкого и игристого с профессиональным барменом - миксологом

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