Представь: неспешная дегустация авторских коктейлей в духе Апероль Шприц..их сочные оттенки и свежие нотки пробуждают фантазию. А потом тебе дают в руки кисти и чистый холст - шоппер. Коктейли + Море вкусов и красок + Один белый шоппер + Ты = Магия. Все материалы включены: кисти, краски (специальные для ткани), шоппер (38*37), защитные фартуки. Дегустационный сет из 5 коктейлей (примерно по 125 мл каждый), вода, орешки, крекеры, сезонные ягоды Рецепты коктейлей и сочетающиеся с ними закуски, которые вы сможете повторить дома Исследуй баланс горького, сладкого и игристого с профессиональным барменом - миксологом