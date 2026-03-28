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Душа Казани: национальная кухня и секреты города

Место встречи – площадь Тукая, рядом с Часами Мира

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Завершение:

4870₽
Возраст 6+
Еда

Про событие

Прогулка, на которой ты почувствуешь вкус татарских блюд и окунёшься в историю и культуру Казани. Экскурсия начнётся с улицы Баумана, где каждый шаг — как перелистывание книги: колокольня Богоявленского собора, культовый дом-книжка и обаятельный Кот Казанский. Ты увидишь скрытые дворы и разгадаешь архитектурные загадки. Ты также узнаешь, где среди старинных улочек прячутся кафе с ароматами топлёного масла и пряных специй. Попробуешь губадию — слоёный пирог с кортом, рисом и курагой, зур белиш — сочный пирог с мясом и картофелем, а также румяные беляши и эчпочмаки — треугольный пирожок с мясом и картофелем, под горячий чай с молоком. Десерт – самый правильный медовый чак-чак. Еда и напитки оплачиваются дополнительно — 700-1000 руб. на человека, в зависимости от заказа. Чтобы прогулка состоялась, пожалуйста, зарегистрируй свой билет у организатора. Организатор сообщит телефон гида для связи и уточнит место встречи. Регистрация c 10:00 до 18:00 по телефон (Telegram) +7(912)076 70 52 или через Телеграм-бот: https://t.me/travelhead_bot Возможно проведение экскурсии для большего количества участников. Доплата — по месту проведения гиду, сообщить при регистрации.

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