«Несказанное, синее, нежное...». В этой есенинской поэтической строке — тема и послание зрителю гастроспектакля по произведениям поэта и романсам на его стихи. Как великий поэт, он несёт весть людям об истине и красоте. ?Есенин понятен всем — и у себя на родине, и за рубежом. К своему ещё семидесятилетию со дня рождения, когда после сорока лет молчания его признали у себя на родине великим национальным поэтом, он уже был переведён на семьдесят языков стран и народов. Вот почему вслед за Пушкиным его имя «сумело бронзой прозвенеть». В меню — блюда, которые любил поэт или связаны с ним, и будут также обыграны в спектакле: — Закуска с килькой и яйцом на ржаном тосте — Борщ с пампушками — Медальоны из телятины с лесными грибами на картофельном дранике — Десерт «Анна Павлова» — Настойка — Морс — Чай/кофе на выбор