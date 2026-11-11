Чем заняться в пятницу 13-го

Хэллоуин ушёл на покой до следующего года, но у тебя есть ещё один день для ужасно увлекательной и страшно полезной вылазки.
Для кого-то пятница 13-е — это, в первую очередь, пятница, и только во вторую — 13-е. Но как тут не обратить внимание на дату, когда любая чёрная кошка может навести шороху, а случайная встреча с потусторонним уже не кажется такой уж невероятной? Если ты тоже не готов оставлять этот день без внимания, лови несколько идей, как провести его по-настоящему мощно!
Москва
Боишься, что обычный амулет не спасёт? Тогда пора переходить на тяжёлую артиллерию. Оберег-сосиска… Хайп?
Кричи во всё горло — пусть даже нечисть знает, с кем связалась.
Пятница, 13-е и подвал Старой Усадьбы — там, где время будто останавливается, а легенды оживают. В эту ночь подвал усадьбы, хранящий истории прошлых веков, станет местом встречи с неизведанным. Две ...
Пятница 13-е, экстрасенсорика, румпельштильцхен и мистика на танцполе. Главное ...
от 1000₽
Хотелось просто решить одну маленькую проблему, а в итоге всё пошло наперекосяк. Знакомая ситуация? ;)
В пятницу 13-го лучше держаться подальше от подозрительных личностей. Хотя кто мы такие, чтобы отговаривать тебя от знакомства с тварями и гадами?
Объединение эмо тварей и шумных гадов в пятницу 13 на Складе номер три. В роли тварей и гадов выступят: Хей Оливер (эмо-панк) — звонкий женский вокал, жирные гитарные рифы, ребята успели совместить ...
Пространство Люмьер Холл и музыкальный проект Grani Music приглашают погрузиться...
от 1300₽
Не всякая нечисть прячется в тёмном лесу. Иногда её находят на полотнах художников, а иногда — между страницами комиксов. Разберёшься, кого и чего боялись в разные эпохи
Лекция, посвящённая эволюции визуального языка русского фольклора. Разберёшь, как художники XIX века пытались найти «народный дух» через этнографию. На лекции проследишь, как менялся облик сказочных ...
Америка стоит на ушах — вслед за гангстерами и коммунистами обнаружена новая угр...
Бесплатно
Санкт-Петербург
Одна ночь, вечеринка и ни малейшего желания поддаваться суевериям. Пусть пятница запомнится не дурными приметами, а хорошей музыкой.
Хроники искажённой реальности. После последнего перехода система перестала отвечать. Экзит уже несколько дней пытался восстановить координаты E4. Пространство больше не подчинялось привычным законам...
Проведи эту ночь хорошо, вопреки всем суевериям. Лайн-ап: 21:00 — Shug 22:00 — ...
300₽
Когда за окном темнеет, самое время прислушаться к странным звукам...
Бескрайний космос, таящий в себе неизведанное, и звуки живого органа — идеальный...
от 2500₽
Ну и куда без культовых фильмов на экране?
Просмотр культовых слэшеров в историческом особняке в центре города. Программа:...
от 700₽
Хоть Вальпургиева ночь уже прошла, но никто не мешает провести ведьминский шабаш.
А здесь можно больше узнать о кровососах, правда, немного не тех.
Тайные общества, загадочные ритуалы и кино, которое лучше бы осталось тайной. В общем, вечер обещает быть полон открытий...
Лекция общества пьяных искусствоведов посвящена знаменитым «вольным каменщикам», которые существовали в Петербурге XVIII — XIX вв. Выяснишь, почему Северная столица стала центром русского масонства ...
Ну и помни, что Владыка Света всегда защитит от тёмной, полной ужасов ночи.
Стой! Уже бежишь надевать все свои обереги? Не забудь о самом главном: от нечисти куда веселее защищаться в компании ;-) Смотри, кто поставил «хочу пойти» на события, которые нравятся тебе, зови их с собой, чтобы бросить вызов суевериям.