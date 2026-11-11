Чем заняться в пятницу 13-го

Суеверия суевериями, а повод выбраться из дома никто не отменял.

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Хэллоуин ушёл на покой до следующего года, но у тебя есть ещё один день для ужасно увлекательной и страшно полезной вылазки.

Для кого-то пятница 13-е — это, в первую очередь, пятница, и только во вторую — 13-е. Но как тут не обратить внимание на дату, когда любая чёрная кошка может навести шороху, а случайная встреча с потусторонним уже не кажется такой уж невероятной? Если ты тоже не готов оставлять этот день без внимания, лови несколько идей, как провести его по-настоящему мощно!

Москва

Боишься, что обычный амулет не спасёт? Тогда пора переходить на тяжёлую артиллерию. Оберег-сосиска… Хайп?

Кричи во всё горло — пусть даже нечисть знает, с кем связалась.

Хотелось просто решить одну маленькую проблему, а в итоге всё пошло наперекосяк. Знакомая ситуация? ;)

В пятницу 13-го лучше держаться подальше от подозрительных личностей. Хотя кто мы такие, чтобы отговаривать тебя от знакомства с тварями и гадами?

Не всякая нечисть прячется в тёмном лесу. Иногда её находят на полотнах художников, а иногда — между страницами комиксов. Разберёшься, кого и чего боялись в разные эпохи

Санкт-Петербург

Одна ночь, вечеринка и ни малейшего желания поддаваться суевериям. Пусть пятница запомнится не дурными приметами, а хорошей музыкой.

Когда за окном темнеет, самое время прислушаться к странным звукам...

Ну и куда без культовых фильмов на экране?

Хоть Вальпургиева ночь уже прошла, но никто не мешает провести ведьминский шабаш.

А здесь можно больше узнать о кровососах, правда, немного не тех.

Тайные общества, загадочные ритуалы и кино, которое лучше бы осталось тайной. В общем, вечер обещает быть полон открытий...

Ну и помни, что Владыка Света всегда защитит от тёмной, полной ужасов ночи.

Стой! Уже бежишь надевать все свои обереги? Не забудь о самом главном: от нечисти куда веселее защищаться в компании ;-) Смотри, кто поставил «хочу пойти» на события, которые нравятся тебе, зови их с собой, чтобы бросить вызов суевериям.