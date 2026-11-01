Уютный вечер с просмотром любимого кино и созданием керамики. Ты научишься работать с глиной, создашь и распишешь цветными красками своё изделия, а также сможешь насладиться лёгкими закусками и напитками. На мастер-классе у каждого участника будет 500 грамм белоснежной низкотемпературной глины, из которой можно создать 1-2 изделия, например, кружку, тарелку, пиалу или подсвечник. О фильме: Влюблённая пара Сэм и Молли возвращается домой после приятного вечера, когда на них нападает грабитель. Защищаясь, Сэм погибает и становится призраком. Он узнаёт, что его смерть не была случайной, а над его возлюбленной нависла смертельная опасность. Чтобы предупредить Молли, Сэм начинает обход практикующих медиумов и, о чудо! — находит женщину, которая действительно может его слышать. Только вот сама она не горит желанием помогать назойливому привидению.