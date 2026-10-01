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Твари и гады Фест

Склад №3
Малая Семёновская улица, 5с2

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

Объединение эмо тварей и шумных гадов в пятницу 13 на Складе номер три. В роли тварей и гадов выступят: Хей Оливер (эмо-панк) — звонкий женский вокал, жирные гитарные рифы, ребята успели совместить всё. От пост-хардкора, до шугейза. The moss voice (гранж/шугейз) — неожиданный в лайнапе темный гранжгейз от трех ярких девчонок. Котобус (эмо/постхардкор) — Котобус следует в Склад… Чувственный шум, грязь и крики от кототрио. (fee)function (кримо/постхардкор) — презентация релиза от злой, местами в хорошем смысле ГАДкой, барочной и диссонансной пост-хардкор группы с обворожительной вокалисткой.

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