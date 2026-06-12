ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Валяние придурошной сосиски

Мурмуризм, улица Малая Ордынка, 11

Начало:

Завершение:

2180₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

13 ноября отмечают День сосиски! У каждой сосиски будет свой характер, своя степень безумия и неповторимая внешность! Приходи создавать своего сосисочного дружочка! Тут научат валять с нуля, помогут воплотить самые странные идеи, а готовую сосиску превратишь в брелок, который можно забрать с собой.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Саша Малой
Саша Малой

2150₽

ВИП-свидание в полной темноте
ВИП-свидание в полной темноте
до

28000₽

Йога со щенками
Популярное
Йога со щенками
до

3500₽

Стендап по-женски
Стендап по-женски
до

от 1290₽

Только не говори маме
Только не говори маме
до

700₽

Йога среди искусства
Йога среди искусства
до

1200₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи