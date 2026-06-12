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13 ноября отмечают День сосиски! У каждой сосиски будет свой характер, своя степень безумия и неповторимая внешность! Приходи создавать своего сосисочного дружочка! Тут научат валять с нуля, помогут воплотить самые странные идеи, а готовую сосиску превратишь в брелок, который можно забрать с собой.
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