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Саботаж: Таинственный замок (Subversion: Mystery Castle)

Усадьба Филипповых, Яузская улица, 1/15с1

Начало:

Завершение:

от 1700₽ до 3200₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Пятница, 13-е и подвал Старой Усадьбы — там, где время будто останавливается, а легенды оживают. В эту ночь подвал усадьбы, хранящий истории прошлых веков, станет местом встречи с неизведанным. Две сцены, два алтаря тяжелой музыки: жесткие риффы и гнетущая атмосфера объединятся под сводами старого дома.

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