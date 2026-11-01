Пятница, 13-е и подвал Старой Усадьбы — там, где время будто останавливается, а легенды оживают. В эту ночь подвал усадьбы, хранящий истории прошлых веков, станет местом встречи с неизведанным. Две сцены, два алтаря тяжелой музыки: жесткие риффы и гнетущая атмосфера объединятся под сводами старого дома.