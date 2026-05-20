Масонский Петербург XVIII - XIX в.в.
улица Марата, 50
Начало:
Завершение:
2200₽
Возраст 18+
Еда
Про событие
Лекция общества пьяных искусствоведов посвящена знаменитым «вольным каменщикам», которые существовали в Петербурге XVIII — XIX вв. Выяснишь, почему Северная столица стала центром русского масонства и что привлекало в ложах царей и интеллектуалов. Узнаешь, как распознать масонские символы в архитектуре города и зачем просвещённые люди XVIII века участвовали в мистических ритуалах. Лектор: Михаил Мешалкин
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи