Лекция общества пьяных искусствоведов посвящена знаменитым «вольным каменщикам», которые существовали в Петербурге XVIII — XIX вв. Выяснишь, почему Северная столица стала центром русского масонства и что привлекало в ложах царей и интеллектуалов. Узнаешь, как распознать масонские символы в архитектуре города и зачем просвещённые люди XVIII века участвовали в мистических ритуалах. Лектор: Михаил Мешалкин