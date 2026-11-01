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Пятница 13

Substance
улица Крымский Вал, 9с5

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от 1000₽ до 3000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Пятница 13-е, экстрасенсорика, румпельштильцхен и мистика на танцполе. Главное событие ночи — Олег Шепс, звезда «Битвы экстрасенсов», за диджейским пультом с эксклюзивным сетом. Программа ночи: — открытый турнир по бильярду; — гадание на таро; — призы за лучшие костюмы; — тематическое меню; — фотохроники. Дресс-код: пятница 13-е даёт повод достать всё самое тёмное, мистическое и подозрительно красивое. Хэллоуинские костюмы принимаются повторно. Модничаем, колдуем, попадаем в хроники. Лайн-ап: — Олег Шепс (DJ set) — Sasha Petrov — Harryotvali — Voguediary — Kirakira — Marisa — Klóki — Daleyla — Aloxababy Мистика, музыка, бильярд и эстетичная сигарета с видом на Москву-реку. А также на ивенте работает медиум Кирилл Вычкин, московский ясновидящий. Вернёт мужа, отворотит свекровь, откроет денежный канал.

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