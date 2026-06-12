Культовая чёрная комедия братьев Коэн о неудачном похищении, которое запускает цепочку абсурдных и опасных событий. Заснеженные пейзажи Миннесоты, своеобразный юмор и расследование, которое постепенно выходит из-под контроля. В стоимость билета входит попкорн для каждого — приятное дополнение к просмотру.