Возраст 16+
Кино
Про событие
Культовая чёрная комедия братьев Коэн о неудачном похищении, которое запускает цепочку абсурдных и опасных событий. Заснеженные пейзажи Миннесоты, своеобразный юмор и расследование, которое постепенно выходит из-под контроля. В стоимость билета входит попкорн для каждого — приятное дополнение к просмотру.
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