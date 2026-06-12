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Сжечь все комиксы: атомный век и моральная паника

Баббл База, Большая Новодмитровская улица, 36с2

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+
Игры

Про событие

Америка стоит на ушах — вслед за гангстерами и коммунистами обнаружена новая угроза. Журналы комиксов превращают детей в малолетних преступников. Кто же остановит четырёхцветную заразу, кто этот скромный герой, написавший знаменитую книгу «совращение невинных»?! Как возникли новые жанры? Как индустрия комиксов попыталась выйти на новую аудиторию и жестоко за это поплатилась? Как на комиксы повлияла Холодная война? Встречаемся с сценаристом комиксов Алексеем Волковым в фирменном магазине BUBBLE. Будет страшно, будет жарко, будет интересно. Вход свободный, стулья достаются самым шустрым.

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