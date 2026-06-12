Америка стоит на ушах — вслед за гангстерами и коммунистами обнаружена новая угроза. Журналы комиксов превращают детей в малолетних преступников. Кто же остановит четырёхцветную заразу, кто этот скромный герой, написавший знаменитую книгу «совращение невинных»?! Как возникли новые жанры? Как индустрия комиксов попыталась выйти на новую аудиторию и жестоко за это поплатилась? Как на комиксы повлияла Холодная война? Встречаемся с сценаристом комиксов Алексеем Волковым в фирменном магазине BUBBLE. Будет страшно, будет жарко, будет интересно. Вход свободный, стулья достаются самым шустрым.