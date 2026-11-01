Авторская серия событий под кураторством Raumtester возвращается в клуб с вечеринкой в тематике «Восставшего из ада». Новое время диктует новые правила. В этот раз Пир собирает самый амбициозный и впечатляющий состав артистов — от ветеранов, формировавших звучание российской электронной сцены, до новичков-самородков, уверенно перенимающих эстафету. Торжество тотального раскрепощения в любимом храме гедонизма. Zaur Gapienko Wellew Wasshum uglyilya Shadowax Shaka Nocow Xandr.vasiliev Nastya Danetsky Mishxn Lady Jack Kirill Arutyunyan Janie Hybrid Hajime Kojiro Etrigan Elrux Dob-S Bevissthet Batskova Anushka Amplitude Lifeforms Angelina Raumtester Sasha Khizhnyakov Abelle