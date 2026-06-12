Лекция, посвящённая эволюции визуального языка русского фольклора. Разберёшь, как художники XIX века пытались найти «народный дух» через этнографию. На лекции проследишь, как менялся облик сказочных героев и нечистой силы от эпохи романтизма до русского авангарда. Почему Михаил Врубель видел в Демоне не зло, а трагическую красоту духа? Как Иван Билибин создал тот самый «русский стиль», который ты узнаёшь с первого взгляда? И куда исчезла нежить и нечисть в ХХ веке? Лектор: Екатерина Андреева — дипломированный искусствовед (МГУ, исторический факультет, направление «История искусств»), лектор, преподаватель и создатель образовательного проекта YaAndArt, который стал одним из самых крупных образовательных проектов об истории, искусстве и культуре.