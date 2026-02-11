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Образы религиозности во вселенных Джорджа Мартина, Анджея Сапковского и Скотта Беккера

Библиотека имени Маяковского, набережная реки Фонтанки, 44, 1-й этаж, Медиахолл

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Бесплатно
Возраст 16+
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Про событие

Нью-эйдж, секуляризм и старый добрый гностицизм — чем вдохновляются авторы популярных современных фэнтези циклов? Религия в фэнтези нужна не только для сеттинга — это ещё инструмент власти, маркер идентичности и зеркало, в котором автор отражает важные для него мировоззренческие аспекты. Хороший фэнтезийный текст — всегда грандиозная метафора. И участники на примере трёх ключевых авторов современного фэнтези — Джорджа Мартина («Песнь Льда и Пламени»), Анджея Сапковского («Сага о Ведьмаке») и Скотта Беккера («Князь пустоты») — разберутся как конструируются религиозные системы в вымышленных мирах и что они говорят о нашей реальности. Почему религия Семерых так похожа на католичество, но лишена его могущества? Как культ Вечного огня превращается в сатиру на инквизицию? Как древние гностические системы помогли создать самое мрачное фэнтези из возможных? Лектор — Владимир Масленников, писатель, публицист, автор телеграм-канала «Талые воды».

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