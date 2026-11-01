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Кино-ночь «Пятница 13-е»

Triglinki
Рузовская улица, 21

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Завершение:

от 700₽ до 900₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Просмотр культовых слэшеров в историческом особняке в центре города. Программа: 21:30 двери 22:00-23:30 Пятница, 13-е (1980) 00:10-01:50 Пятница, 13-е (2009) 02:30-04:00 Техасская резня бензопилой (2003) Тематический бар, квиз, конкурсы. *в пространстве необходимо снять обувь.

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