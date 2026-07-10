Тусуемся у воды: самые освежающие события Москвы

Что делать, когда летний город подрабатывает печкой, пахнет пылью и нагретым пластиком, а ещё никак не даёт тебе расслабиться и заземлиться? Конечно идти к воде! Смотреть, как след от корабля режет водную гладь, плескаться в бассейне под диджейский бит или слушать лектора под шорох волн. Выбирай, что тебе ближе!
Море веселья
Вечеринки с самым летним настроением и ворохом брызг.
Отличный способ круто провести время на летних выходных6 большой опен-эйр с бассейном. Весь день проведёшь под любимую музыку с атмосферой настоящего летнего отдыха. Тебя ждёт просторная площадка пос...
Собрали музыку, искусство, моду и летний городской open air в один тщательно про...
2200₽
Ныряй за знаниями
У воды можно не только чилить, но и узнавать что-то новое. Нет, не только о том, есть ли у тебя морская болезнь и как быстро ты обгораешь.
Прогулка пройдёт в районе Красногорска (пос. Архангельское). — Группа 12-15 человек. — Маршрут 7-8 км, будешь проходить его очень неспешно (с остановками на посмотреть на птичку/водную растительность...
Поедешь на Чёрное озеро, где будешь жить в палатке, греться на солнышке, кататься на сапах и играть в шахматы. Тот самый лагерь, где ты сидишь у костра, поёшь песни, играешь в квиз и отдыхаешь на прир...
Когда появились первые серийные убийцы — и были ли они «маньяками» в современном...
от 4000₽
Гребём к спорту
Лето — самое время для активных тренировок, ранних подъемов и выездных выходных. Так почему бы не заниматься этим на воде?
Отправишься в поход, не выезжая за МКАД. Неширокая и живописная Яуза не так сильно популярна у туристов, как Москва-река, и потому прокатиться по ней ещё приятнее. Тебя ждёт активный день на севере го...
Закат на воде — это ощущение полной свободы. Когда солнце уходит за горизонт, окружающие пейзажи превращаются в живую картину. Такая прогулка наполнит позитивными эмоциями и оставит яркие воспоминания...
Рассветная прогулка — это особое время, когда мир вокруг будто замирает. Ты скол...
5500₽
Только река, практики и выходные без суеты. «Ретрит-круиз 2.0», создан для тех,...
38800₽
Прогулка на сапах по Серебряному Бору, где катаешься и заодно знакомишься с классными людьми. Сначала инструктаж на берегу, потом первая часть маршрута, в середине — знакомство, и вторая часть обратн...
Фестиваль сап-культуры, музыки и баланса. На три дня река Вашана в Тульской обл...
от 750₽
Глубокий отрыв
Тебе не нужны полумеры: если уж выбираться к воде, то ради чего-то грандиозного и безбашенного, ага? Ни слова больше!
Летняя феерия по Москве-реке с группой «Радиопомехи». Твои любимые песни под плеск волн на фоне изумительных видов столицы. В зависимости от погодных условий, время и место отплытия могут поменяться....
Самый масштабный праздник лета: цитадель свободы, серферского вайба и дружеской ...
3000₽
Первый фестиваль трибьютов на корабле РИО-1. Трибьюты групп Сектор Газа, Кино, ...
от 5000₽
Фух, вроде ничего интересного от нас не уплыло... Погоди-ка, а ведь у тебя тоже наверняка есть любимые дела и местечки у воды? Поделись в комментариях!