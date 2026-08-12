Когда появились первые серийные убийцы — и были ли они «маньяками» в современном понимании? Как их ловили задолго до появления ДНК-экспертиз и криминалистики? Почему в одних странах их казнили сразу, а в других превращали в объект научного интереса? И правда ли, что сегодня их стало меньше… или они просто стали умнее? На лекции «Всемирная история серийных убийц» пройдут путь от мрачных хроник древности до громких дел XX и XXI века. Разберут, как менялись методы расследования в разных странах, какие ошибки стоили жизней, и как рождалась криминалистика, которую мы знаем сегодня. Отдельно поговорят о России: о самых известных делах, особенностях расследований и о том, чем отечественные истории отличаются от западных. И, наконец, обсудят самое тревожное: что происходит с серийными преступниками в современном мире — исчезают ли они или просто становятся невидимыми? Это лекция не только о преступлениях, но и о людях, обществе и страхах, которые остаются с нами сквозь века. Если тебе интересны реальные истории, психология и закулисье расследований —эта лекция точно не оставит тебя равнодушными. О лекторе: Алёна Ленковская. Уголовный юрист и юридический психолог, научный редактор издательства «Эксмо». Автор телеграм-канала «Психолог в законе», популяризатор права и психологии.