Первый фестиваль трибьютов на корабле РИО-1. Трибьюты групп Сектор Газа, Кино, Гражданской Обороны и самых страшных сказок на этот раз бьются, пока ты путешествуешь по Москва-реке. Целых пять часов круиза под огненную музыку. Состав Улетного феста перебрался на корабль. На борту: Dark Secret Love, Лабоv'sky Jam, Игра, Lirika