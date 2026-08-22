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Первый фестиваль трибьютов на корабле РИО-1. Трибьюты групп Сектор Газа, Кино, Гражданской Обороны и самых страшных сказок на этот раз бьются, пока ты путешествуешь по Москва-реке. Целых пять часов круиза под огненную музыку. Состав Улетного феста перебрался на корабль. На борту: Dark Secret Love, Лабоv'sky Jam, Игра, Lirika
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