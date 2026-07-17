Поедешь на Чёрное озеро, где будешь жить в палатке, греться на солнышке, кататься на сапах и играть в шахматы. Тот самый лагерь, где ты сидишь у костра, поёшь песни, играешь в квиз и отдыхаешь на природе. Тебя ждут спортивные, шахматные и творческие активности на свежем воздухе, вкусная еда, а в перерыве будешь купаться в озере Будут кормить 4 раза в день. Больше подробностей по кнопке «Купить билет».