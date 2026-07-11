Только река, практики и выходные без суеты. «Ретрит-круиз 2.0», создан для тех, кто хочет не просто сменить обстановку, а совершить осознанное погружение в себя. В течение 2-х дней ты станешь и капитаном, и исследователем собственной вселенной. Ретрит-круиз — уникальный формат, где медитативное путешествие по реке встречается с глубиной практик самоисследования. Цель путешествия основывается на трех принципах: — Синтез вместо разрозненности: здесь объеденят проверенные древние практики с современными подходами — Свобода выбора: участник не следует жёсткому расписанию, а составляет собственную карту трансформации, выбирая то, что отзывается именно ему — Естественный ритм: расписание построено по принципу природного цикла — утреннее пробуждение, дневное исследование, вечернее расслабление Твоими проводниками внутренней гармонии станут четыре стихии: 1) Воздух (разум, интеллект): лекции, дыхательные практики, аромапсихология. Возвращение к себе через ощущения. 2) Вода (эмоции, чувства): рекатерапия, нейро-арт, живая музыка, игра «Лила». Работа с эмоциональным интеллектом, творчеством и подсознанием. 3) Огонь (энергия, действие): хатха-йога, гвоздестояние, правильное питание. Пробуждение и направление жизненной силы. 4) Земля (тело, ощущения, баланс): мягкая йога, гонг-медитация, советы по питанию. Заземление и глубокое расслабление. Путешествие по круговому маршруту пройдет по каналу имени Москвы, через Икшинское и Пестовское водохранилища, начнется и завершится на Северном речном вокзале в Москве.