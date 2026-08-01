Собрали музыку, искусство, моду и летний городской open air в один тщательно продуманный сценарий. С 18:00 до 01:00 тебя ждёт пространство, где можно плавать до самого закрытия, встречать закат с бокалом в руке, слушать живую скрипку, открывать новые имена, танцевать под электронную музыку и встретить ночь вместе с гостем из Бразилии — Tonaco. В программе: Открытие бассейна Коктейльная атмосфера Арт-показ Церемония заката с живой скрипкой Купание до 01:00 Tonaco (Brazil) — эксклюзивный заключительный сет Лайнап: Tonaco [Brazil], Anjei, Anton Borin, Audiense, Belousov, Birin, Hook Airs, Jeny Power, Melaniya (live скрипка), Montw, SisterSweet, Vancoo, Yonsh. Заранее подготовили площадку к любым капризам московского лета — даже если погода изменится, комфортная атмосфера, музыка и вся программа сохранятся.