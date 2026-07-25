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Радиопомехи

Теплоход РИО-1, Северный речной вокзал, Причал №1, Ленинградское шоссе, дом 51

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Летняя феерия по Москве-реке с группой «Радиопомехи». Твои любимые песни под плеск волн на фоне изумительных видов столицы. В зависимости от погодных условий, время и место отплытия могут поменяться. Поэтому для получения актуальной и более подробной информации вступай в официальную группу: https://vk.com/club237568437

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