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Летняя феерия по Москве-реке с группой «Радиопомехи». Твои любимые песни под плеск волн на фоне изумительных видов столицы. В зависимости от погодных условий, время и место отплытия могут поменяться. Поэтому для получения актуальной и более подробной информации вступай в официальную группу: https://vk.com/club237568437
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