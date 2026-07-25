Отличный способ круто провести время на летних выходных6 большой опен-эйр с бассейном. Весь день проведёшь под любимую музыку с атмосферой настоящего летнего отдыха. Тебя ждёт просторная площадка посреди парка с бассейнами, джакузи, бунгало, сотнями лежаков и множеством активностей от команды организаторов. В лайн-апе 4 известных артиста и местные резиденты, их имена раскроют чуть позже.