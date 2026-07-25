ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Вечеринка с бассейном

The Bassein, Парк Сокольники, Митьковский проезд 1с1

Начало:

Завершение:

от 2990₽ до 4990₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Отличный способ круто провести время на летних выходных6 большой опен-эйр с бассейном. Весь день проведёшь под любимую музыку с атмосферой настоящего летнего отдыха. Тебя ждёт просторная площадка посреди парка с бассейнами, джакузи, бунгало, сотнями лежаков и множеством активностей от команды организаторов. В лайн-апе 4 известных артиста и местные резиденты, их имена раскроют чуть позже.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кофе Джем «Дача стайл»
Выбор редакции
Кофе Джем «Дача стайл»

990₽

Lucky Day: летний финал
Lucky Day: летний финал

от 1500₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2400₽

Вампирская вечеринка
Вампирская вечеринка

Бесплатно

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Асайлум Москва х Баррель23 Дубай
Асайлум Москва х Баррель23 Дубай
c
по

от 3200₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста