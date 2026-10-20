Что и кого можно найти на маркетах?

Заглянули к организаторам маркетов — выяснить, как выглядит праздник с той стороны, где ищут удлинитель.

Что будет в статье:

На пятки наступают не только холода, но и праздники. В окне грядущего маячит задорная тыква, а за ней — бородатый мужик в красном. Если тебе дороги нервы, о подарках лучше подумать заранее. Уже готов стать археологом, ищущим ништяки на маркетплейсах? Погоди, есть путь поприкольнее — маркеты.

Здесь небольшие мастерские и локальные бренды могут рассказать о себе, а гости — найти то, что им по душе: керамику, украшения или мерч по любимому фандому. Можно познакомиться с автором, узнать, как сделана вещь, или заказать что-то особенное. Многие мастера занимаются апсайклом, а осознанное потребление — это круто!

Но как всё это появляется? И каких сил стоит? Мы привыкли, что маркеты проходят регулярно, — и редко задумываемся, сколько всего остаётся за кулисами.

Наши любопытные редакторы поговорили с организаторами о том, как готовятся маркеты, кто выбирает участников и как у маркета появляется своя фишка. Устраивайся поудобнее: сейчас расскажем всё, что обычно остаётся за кадром.

Гаражка: «у нас в одни выходные может проходить 4 феста»

Александра Терентьева, основатель сети фестивалей Garazhka, об осознанном потреблении, Гарике и товарах «как в пинтерест».

Источник изображения: организатор

Вокруг столько маркетов, в чём отличие твоего?

«Гаражка» — это не только маркет, это целый фестиваль. Фестиваль осознанного потребления и творческого самовыражения. В рамках этих ценностей и построены все локации на фесте: гаражная распродажа (поддержка вторичного потребления), маркет (поддержка локальных брендов против масс маркета), сортировка (переработка вторсырья).

Как отбираются авторы?

Для нас важно дать возможность как можно большему количеству локальных мастеров и брендов показать себя и свои проекты. Мы не отбираем участников по большим охватам в социальных сетях или товарам «как в пинтерест».



Как это работает? Участник подает заявку через чат-бота Гарика, она проходит модерацию и принимается или отклоняется. Далее участнику присылается ссылка на чат с организатором, там публикуются все организационные вопросы. Фестиваль в разных городах проходит в разное время, но преимущественно — с 12 до 19. Участник приезжает с 9 до 11 и подготавливает свою точку. В 12 стартует фестиваль. У нас с регламентами строго (но без штрафов) :-)

Источник изображения: организатор

Сколько времени нужно на подготовку?

В год мы проводим порядка 50 фестивалей в 10 городах России. Подготовка к каждому начинается за месяц. Площадка на этот момент может быть уже найдена (например, прошлый фестиваль прошел хорошо на какой-то локации и мы утверждаем её сразу на следующий).

За 3 недели до феста утверждаются партнеры, начинается анонсирование в разных источниках: договариваемся о статьях, интервью, размещении афиш. Параллельно идет набор участников — он у нас автоматизирован и происходит через чат-бота, набор открыт уже за полгода до события, поэтому зачастую за месяц до феста основной пул участников уже набран



Наше отличие от локальных сезонных мероприятий в том, что процесс работы не останавливается, и если мы будем стрессовать по малейшим поводам (например, завтра фестиваль), то сойдем с ума. У нас в одни выходные может одновременно проходить 4 феста в разных уголках страны.



За 2 недели до фестиваля начинается самая активная подготовка: утвердить подрядчиков, команду фестиваля, закупить расходники, сделать расстановку участников и тд и тп. И всегда что-то идет не так. Это база) Кто-то заболел, кто-то пропал, подрядчик не так понял, расходники закончились, газель не туда приехала…



За день-два до феста начинается техническая подготовка и монтаж площадки. В зависимости от пространства это может быть как угодно: приятный вечерний монтаж, ночной монтаж, ранний монтаж. Ночной завоз оборудования (обязательно кто-то из рабочих потеряется, напьется — это вечер пятницы же зачастую).

Как проходит сам день маркета?

В субботу (это первый день фестиваля) в 7-8-9 утра организатор с командой уже на площадке и они встречают участников. Обязательно кто-то опаздывает, что-то ломается, кто-то ругается, кто-то плачет. Но в итоге фестиваль стартует и начинается волшебство.

Почему авторские подарки — это круто?

Потому что в них есть идея, мысль. Не просто вещь, которая выполняет функцию, а полёт фантазии творца. И это круто. Авторские подарки — это для тех, кто во всём ищет глубину. Ну и, конечно, для тех, кто заботится об окружающей среде.

Источник изображения: организатор

AUROyou + 4ceramics: «мне всегда интересно открывать новые имена»

Елизавета Солоницына, организатор 4ceramics, AUROyou, tea.fly.fest и художник-керамист о ранних подъёмах, разных форматах и поиске новых авторов.

Источник изображения: организатор

Вокруг столько маркетов, в чём отличие твоего?

Здесь важно сказать, что у меня два разных проекта. Фестиваль 4ceramics ставит перед собой задачу популяризации керамики в России. А AUROyou — это эксклюзивный маркет украшений ручной работы. Но в основе обоих проектов — моё желание показывать интересных авторов и создавать ту самую нить между автором и зрителем. Чтобы человек мог познакомиться с работами, увидеть за ними личность, узнать, как и почему они появились.



Для меня важны уникальность идеи, узнаваемый почерк и качество исполнения. Для 4ceramics, если мы говорим о функциональных предметах, — например, посуде, — важны также соблюдение технологии, удобство и безопасность использования.

Как отбираются авторы?

Мы смотрим на состав маркета в целом. Хочется, чтобы авторы дополняли друг друга, чтобы у посетителей была возможность увидеть разные материалы, техники, подходы. Известность бренда здесь не решающий фактор: мне всегда интересно открывать новые имена.

Сколько времени нужно на подготовку?

Подготовка AUROyou занимает примерно два с половиной или три месяца. Это небольшой, камерный, детально продуманный и даже домашний маркет. Сначала мы собираем команду, готовим страницы на сайте для приёма заявок. За два месяца до мероприятия открываем заявки, отбираем авторов, затем участники подтверждают участие и вносят оплату. Параллельно мы решаем организационные задачи, а последний месяц — это уже время активного продвижения маркета.



С фестивалем 4ceramics история совсем другая. Дата известна ещё в конце предыдущего года, и практически весь год мы постепенно прорабатываем проект: концепцию, размещение участников, наполнение пространства и программу. У нас большая программа на сцене: конкурс гончаров, лекции и презентации мастеров, которых нужно приглашать заранее. Плюс более 80 авторов. Всё это требует долгой подготовки, чтобы отдельные части сложились в цельное, интересное событие.

Источник изображения: организатор

Как проходит сам день маркета?

У двух проектов день подготовки устроен по-разному. Для такого крупного мероприятия, как 4ceramics, монтаж начинается утром в пятницу и продолжается до вечера. Первые полдня мы застраиваем стенды, затем приезжает арендованная мебель. После этого у авторов есть четыре часа, чтобы привезти работы, оформить своё пространство и подготовиться к встрече с посетителями.



У AUROyou всё происходит в день открытия — так мы сокращаем расходы на аренду площадки. Поэтому я встаю в пять утра, еду на склад за мебелью: для маркета украшений мы специально подготовили собственные высокие столы. Затем на грузовой машине отправляюсь на площадку, чтобы к семи утра быть на месте. Туда же привозят остальную мебель, и до девяти мы всё расставляем. В девять приезжают участники и у них есть три часа на оформление своих стендов. В двенадцать мы открываем двери, счастливые и довольные, встречаем посетителей и работаем до восьми вечера. Так что, когда гости приходят к открытию, у нас за плечами уже семь часов работы!

Почему авторские подарки — это круто?

В авторской вещи сохраняется человеческое присутствие: мысли, труд, чувства и внимание того, кто её создал. Мы можем ничего не знать об авторе, но чувствовать то, что он вложил в свою работу. И потом жить рядом с этой вещью, пользоваться ею, каждый раз находя в ней какой-то отклик. Мне кажется, возможность подарить такое ощущение и делает авторские вещи настолько ценными.

Источник изображения: организатор

Попкорн Маркет: «а где же попкорн на Попкорне?»

Екатерина Карпова, маркетолог Попкорна, об изделиях с историей, искушении для логистов и сумасшедший переезд.

Организаторы: Виктория Мельник и Александра Герасина

Вокруг столько маркетов, в чём отличие этого?

Нам интересно собирать маркеты, на которые приходят за впечатлениями и вдохновением. Мы придумываем тему, оформление и программу, чтобы у маркета был свой характер. Например, летом проводили йогу в розовом, осенью — танцевали латину и расписывали пузатые светильники, а новогодний Попкорн будет в стилистике «Лунного театра»: мы уже вовсю готовим декор, а первые гости получат от нас пухлые декоративные подушки.



Мы любим, когда рядом уживаются совершенно разные изделия: серебряные украшения и бисер, винил и керамические домики, сумки с характером и свечи с ароматом конфет из детства. Нас долго спрашивали: «А где же попкорн на Попкорне? », теперь встречаем каждого гостя стаканчиком бесплатного хрустящего попкорна от партнера. :-)

Как отбираются авторы?

Мы собираем бренды с собственным производством: от украшений и одежды до предметного дизайна, ароматов и гастрономии. Важно не просто набрать побольше участников, а собрать разнообразный состав, чтобы гости могли найти что-то для себя, близких с совершенно разными вкусами и даже для той самой родственницы, которой обычно уже не знаешь, что подарить.

Сколько времени нужно на подготовку?

Маркет начинается гораздо раньше, чем открываются двери для гостей, примерно за 2 месяца. Нужно собрать состав участников, продумать тему и оформление, подготовить коммуникацию, рассказать о резидентах, согласовать организационные детали и программу. Подготовка включает и рассылку блогерам. Мы направляем им огромное ведро попкорна с изделиями от резидентов. И эта задумка требует от нас хорошей логистики, а также бешеной выдержки нашего логиста, чтобы не съесть весь попкорн в процессе.

Источник изображения: организатор

Как проходит сам день маркета?

Снаружи маркет выглядит просто: играет музыка, резиденты общаются с гостями, работают активности, все будто интуитивно понимают, что делать. Внутри у организаторов всё немного веселее.



Во-первых, для нас маркет начинается за сутки — на этапе монтажа площадки. Заезжает техника, шатры (если необходимы), декор, мебель — чистый лист пространства превращается в будущее событие. Первый день маркета начинается с раннего подъема, кофе и заезда участников. Со стороны может показаться, что кто-то задумал сумасшедший переезд: вот везут рейлы с одеждой, тут коробками несут керамические чашки, кто-то толкает на тачке полки.



Пока гости выбирают, куда пойти сначала, мы следим за тем, чтобы всё событие работало как единое целое: участники разместились, корнеры готовы, оформление на месте, техника подключена, программа не потерялась среди коробок, а возникающие вопросы не остались без ответа.



И да, организаторский день — это не только красивые фотографии готового маркета. Это ещё множество деталей, которые посетитель может вообще не заметить, если всё прошло хорошо. Наверное, это и есть одна из главных радостей нашей работы: за кулисами было много движения, а в итоге всё сложилось.

Почему авторские подарки — это круто?

Подарок может быть не просто предметом, который нужно кому-то вручить, а способом показать: «Я подумал именно о тебе». Авторские вещи дают возможность отойти от привычного набора подарков и найти что-то с характером. Например, украшение, созданное под звуки медитации, керамический домик с необычными обитателями, свечу с ароматом конфет из детства или футболку, на которой прямо на маркете напечатают выбранную тобой иллюстрацию. У таких изделий есть история.



И ещё авторский подарок не обязательно должен быть серьёзным, дорогим или полезным. Он может быть смешным, странным, трогательным, главное, чтобы в нём было что-то про того, кому ты его даришь.

Источник изображения: организатор

Вау! Согласись, организация — просто мощь! Возможно, теперь кто-то из наших пользователей будет смотреть на такие события по-другому.

Определённо, маркеты — это очень классно. В преддверии сумасшествия под названием «Хэллоуин, Новый год и День святого Валентина» (захватим сразу всё) мы от всего сердца рекомендуем тебе сходить за подарками и вдохновением на один из маркетов, которые точно проходят в твоём городе. Вот посмотри, сколько их у нас:

Москва

маркет+ хвостики:

горячительный маркет:

и, конечно, книжки:

Санкт-Петербург

Казань