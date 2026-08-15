Главный кофейный праздник Петербурга. Событие, где собираются все, кто неравнодушен к кофе: и те, кто его варит, и те, кто его любит. Здесь не нужно быть экспертом — достаточно хотеть узнать что-то новое и хорошо провести время. Ты сможешь попробовать десятки сортов кофе от обжарщиков со всей страны, посмотреть на крутые чемпионаты, послушать атмосферную музыку и пообщаться с друзьями. И да, вкусно поесть тоже будет где. Теперь это уже не просто маркет и лекции, а настоящий open-air у залива. Популярные артисты и диджеи соберутся на одной сцене, а среди обжарщиков будут всеми любимые «Сварщица Екатерина», «Триптих», «Мануфактура кофе», «Синтония» и другие. 15-16 августа с 12:00 до 20:00