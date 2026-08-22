Фестиваль для всех, кто влюблён в комнатные растения и ручную работу. Ты сможешь пополнить свою зелёную коллекцию новыми цветами, в том числе редкими экземплярами, и приобрести изделия ручной работы у тщательно отобранных проектов: декоративно-лиственные, цветущие, суккуленты, кактусы, аксессуары для выращивания, горшки ручной работы, декор для дома, украшения и многое другое. В программе: — маркет; — зелёный своп. Идеальный день, чтобы: — пополнить зелёную коллекцию; — порадовать себя классными изделиями ручной работы от мастеров и локальных брендов; — встретиться и обняться с друзьями. 22-23 августа с 12:00 до 18:00