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Гроубокс Маркет

Амбер Плаза, Краснопролетарская улица, 36

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от 200₽ до 600₽
Возраст 0+
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Фестиваль для всех, кто влюблён в комнатные растения и ручную работу. Ты сможешь пополнить свою зелёную коллекцию новыми цветами, в том числе редкими экземплярами, и приобрести изделия ручной работы у тщательно отобранных проектов: декоративно-лиственные, цветущие, суккуленты, кактусы, аксессуары для выращивания, горшки ручной работы, декор для дома, украшения и многое другое. В программе: — маркет; — зелёный своп. Идеальный день, чтобы: — пополнить зелёную коллекцию; — порадовать себя классными изделиями ручной работы от мастеров и локальных брендов; — встретиться и обняться с друзьями. 22-23 августа с 12:00 до 18:00

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