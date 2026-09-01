Фестиваль для любителей минералов и украшений, предметов интерьера и подарков ручной работы. Что тебя ждёт: — Маркет, где ты сможешь приобрести: минералы — талисманы, метеориты, древние окаменелости, зубы динозавров и изделия ручной работы: украшения и аксессуары из всевозможных материалов от российских дизайнеров, декор для дома, свечи, мыло, косметика и спа-продукцию; — Индивидуальный подбор минералов у специалистов; — Розыгрыши призов от участников и спонсоров; — Услуга: ремонт и переборка бус и браслетов; — Мастер-классы для взрослых и детей. Вход по пригласительным билетам. Нужно зарегистрироваться на сайте и организаторы отправят тебе на почту приглашение. 10-11 октября с 12:00 до 20:00